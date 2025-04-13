Левомеколь (Laevomecolum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,13
Экономия при брони: -23,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Экономия при брони: -7,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,40
Экономия при брони: -21,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Экономия при брони: -20,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,00
Экономия при брони: -5,74 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,70
Экономия при брони: -9,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Экономия при брони: -20,29 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Экономия при брони: -20,29 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Экономия при брони: -20,29 грн