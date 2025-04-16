Левомеколь (Laevomecolum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Коблево, ул. Одесская, 2/3
66.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,30
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Нежинская, 79
107.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Преображенская, 82
108.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
108.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
111.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
111.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6/1
113.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
113.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
116.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"