Левомеколь (Laevomecolum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,40
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6/1
8.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,40
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
6.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
42.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Коблево, ул. Одесская, 2/3
44.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
67.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
114.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"