Левомеколь (Laevomecolum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -10,90 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
8.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -10,80 грн