Левомеколь (Laevomecolum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 29-Г
8.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
1.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
4.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
7.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
11.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
27.0 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Независимости, 1
117.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
134.1 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
142.9 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
144.5 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
148.3 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,80
Экономия при брони: -4,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Левомеколь мазь туба 40 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"