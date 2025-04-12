Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Миконазол-Дарница инструкция по применению
Состав
Миконазола нитрат - 20 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата — миконазол — относится к противогрибковым средствам группы производных имидазола. Миконазола нитрат подавляет биосинтез эргостирола и изменяет липидный состав мембраны, что приводит к гибели клетки гриба. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дрожжевые и дрожжеподобные грибы (Candida albicans), а также на другие патогенные грибы (Malassezia furfur, Aspergillus niger, Penicillium crus-taceum). Препарат оказывает также антибактериальное действие, более выраженное в отношении грамположительных бактерий (стафилококки, стрептококки) и менее выраженное в отношении грамотрицательных бактерий (кишечная палочка, синегнойная палочка, протей).
Препарат обладает умеренной гиперосмолярной активностью, вследствие чего оказывает антиэкссудативное действие.
Фармакокинетика. При местном применении миконазол почти не всасывается в системный кровоток. Небольшое его количество, которое поглощается, связывается с белками плазмы крови (на 88,2%) и эритроцитами (10,6%). Выделяется из организма кишечником в неизмененном виде и в виде метаболитов.
Показания Миконазол-Дарница
грибковые инфекции кожи и ногтей, вызванные дерматофитами или грибами рода Candida, чувствительными к миконазолу. Суперинфекции, вызванные грамположительными бактериями.
Применение Миконазол-Дарница
препарат применять местно.
Грибковые инфекции кожи: препарат наносить на пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) и втирать до полного впитывания, захватывая небольшой участок вокруг очага поражения. Мокнущие места в области складок (межпальцевые промежутки, паховые складки) перед применением препарата следует промыть и подсушить марлевой салфеткой.
Курс лечения зависит от эффективности лечения и результатов микологических тестов и составляет 1–6 нед. Средняя продолжительность кандидомикозов кожи — 1–3 нед, инфекций, вызванных дерматофитами, — 3–4 нед, более тяжелых инфекций — 5–6 нед.
Применение препарата следует продолжать не менее 1 нед после исчезновения клинических симптомов заболевания.
Грибковые инфекции ногтей: после предварительного отслоения пораженной ногтевой пластины препарат наносят тонким слоем на ногтевое ложе 1–2 раза в сутки с последующим наложением окклюзионной повязки. Лечение продолжать минимум 3 мес до окончательного формирования нового ногтя. В зависимости от вида и тяжести заболевания врач может назначить индивидуальный режим дозирования и способ применения препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможно развитие следующих побочных реакций:
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактические реакции, ангионевротический отек;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, эритема, сухость, крапивница, контактный дерматит, реакции в месте нанесения, включая раздражение кожи, гиперемию, жжение, покалывание.
Особые указания
следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.
При появлении местных реакций или отсутствии клинических проявлений эффективности лечения в течение 4 нед применение препарата следует прекратить и пройти дополнительное обследование.
Препарат применять с осторожностью у больных сахарным диабетом с нарушением микроциркуляции.
При поражении ногтей рекомендуется обрезать их как можно короче.
При поражении стоп рекомендуется особое внимание уделить обработке межпальцевых промежутков. Показано ношение свободной, хорошо проветриваемой обуви и смена носков не менее 1 раза в сутки.
Применение в период беременности и кормления грудью. Возможно осторожное применение препарата в период беременности после консультации с врачом.
Неизвестно, проникает ли миконазол в грудное молоко. При необходимости применения препарата рекомендуется прекратить кормление грудью. В случае кормления грудью препарат не следует наносить на молочные железы.
Дети. Препарат разрешен к применению в педиатрической практике только после консультации с врачом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при системном применении миконазол ингибирует цитохром Р450 (CYP) 3A4/2C9 и подавляет метаболизм лекарственных средств, метаболизирующихся с помощью этих ферментов. В связи с ограниченной системной доступностью клинически значимые взаимодействия отмечают редко. Однако препарат следует применять с осторожностью одновременно с пероральными антикоагулянтами (например варфарин) и контролировать антикоагулянтный эффект.
Также при одновременном применении миконазола с гипогликемическими средствами — производными мочевины или фенитоином возможно усиление действия последних.
Не рекомендуется одновременное применение препарата с другими топическими формами лекарственных средств.
Передозировка
возможно раздражение кожи, которое обычно проходит после отмены препарата. При случайном проглатывании большого количества препарата рекомендуется опорожнение желудка. Препарат предназначен только для накожного нанесения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 8–15 °С.