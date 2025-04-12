следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны.

При появлении местных реакций или отсутствии клинических проявлений эффективности лечения в течение 4 нед применение препарата следует прекратить и пройти дополнительное обследование.

Препарат применять с осторожностью у больных сахарным диабетом с нарушением микроциркуляции.

При поражении ногтей рекомендуется обрезать их как можно короче.

При поражении стоп рекомендуется особое внимание уделить обработке межпальцевых промежутков. Показано ношение свободной, хорошо проветриваемой обуви и смена носков не менее 1 раза в сутки.

Применение в период беременности и кормления грудью. Возможно осторожное применение препарата в период беременности после консультации с врачом.

Неизвестно, проникает ли миконазол в грудное молоко. При необходимости применения препарата рекомендуется прекратить кормление грудью. В случае кормления грудью препарат не следует наносить на молочные железы.

Дети. Препарат разрешен к применению в педиатрической практике только после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.