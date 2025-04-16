Киев
Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)

Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
156,29
Экономия при брони: -17,41 грн
138,88 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
129,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,93
Экономия при брони: -7,16 грн
141,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
133,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,16
Экономия при брони: -14,10 грн
139,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,80
Экономия при брони: -11,19 грн
141,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
136,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,53
Экономия при брони: -9,17 грн
143,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -4,20 грн
143,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
117,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
122,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,84
Экономия при брони: -15,00 грн
137,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,19
Экономия при брони: -13,35 грн
137,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30
Экономия при брони: -1,50 грн
143,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,76
Экономия при брони: -10,59 грн
141,17 грн
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