Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
156,29
Экономия при брони: -17,41 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,93
Экономия при брони: -7,16 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,16
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,80
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,53
Экономия при брони: -9,17 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,84
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,19
Экономия при брони: -13,35 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,76
Экономия при брони: -10,59 грн