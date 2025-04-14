Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
157,95
Экономия при брони: -25,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,38
Экономия при брони: -8,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
157,62
Экономия при брони: -10,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,18
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,98
Экономия при брони: -9,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
155,83
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,68
Экономия при брони: -10,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,15
Экономия при брони: -13,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
149,80
Экономия при брони: -9,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,37
Экономия при брони: -12,10 грн