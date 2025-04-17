Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,84
Экономия при брони: -11,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
154,32
Экономия при брони: -18,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,28
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,76
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
151,71
Экономия при брони: -8,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
154,72
Экономия при брони: -12,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,05
Экономия при брони: -7,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,70 грн