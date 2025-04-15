Киев
Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)

Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 177 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,02
Экономия при брони: -9,87 грн
138,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
123,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
154,16
Экономия при брони: -10,36 грн
143,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
123,35 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
144,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
140,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
144,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,48
Экономия при брони: -8,71 грн
144,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,55
Экономия при брони: -7,75 грн
144,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
136,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
123,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
144,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
147,90
Экономия при брони: -3,00 грн
144,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
144,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,13
Экономия при брони: -8,33 грн
144,80 грн
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