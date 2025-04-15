Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,02
Экономия при брони: -9,87 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
154,16
Экономия при брони: -10,36 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,48
Экономия при брони: -8,71 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
152,55
Экономия при брони: -7,75 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
147,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,13
Экономия при брони: -8,33 грн