Миконазол-Дарница (Miconazole-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
134,16
Экономия при брони: -4,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
153,18
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,52
Экономия при брони: -16,64 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
145,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
150,01
Экономия при брони: -15,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
148,00
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Миконазол-Дарница крем 20 мг/г туба 15 г №1
Дарница
149,73
Экономия при брони: -11,04 грн