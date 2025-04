необходимо избегать сочетанного применения Сорбифера Дурулес:

с ципрофлоксацином, поскольку уменьшается абсорбция ципрофлоксацина на ≈50% и существует риск, что концентрация ципрофлоксацина в плазме крови останется ниже терапевтического уровня;

с левофлоксацином, поскольку уменьшается абсорбция левофлоксацина;

с моксифлоксацином, поскольку снижается биодоступность моксифлоксацина на ≈40%, поэтому при необходимости сочетанного применения этих препаратов интервал между их приемами должен составлять не менее 6 ч;

с норфлоксацином, поскольку уменьшается абсорбция норфлоксацина на ≈75%;

с офлоксацином, поскольку уменьшается абсорбция офлоксацина на ≈30%.

Сочетанное применение Сорбифера Дурулес и нижеуказанных препаратов требует коррекции доз этих препаратов, а интервал между их приемами должен составлять не менее 2 ч.

Кальций- и магнийсодержащие пищевые добавки, алюминия гидроксид и кальций- или магнийсодержащие антациды образуют комплекс с солями железа, благодаря чему они уменьшают всасывание друг друга.

Каптоприл: при сочетанном применении уменьшается AUC каптоприла (на ≈37%), возможно, в результате химической реакции в ЖКТ.

Цинк: при сочетанном применении уменьшается всасывание солей цинка.

Клодронат: исследования in vitro показали, что железосодержащие препараты образуют комплекс с клодронатом. Хотя исследования взаимодействия in vivo не проводились, можно сделать вывод, что при одновременном применении этих препаратов уменьшается абсорбция клодроната.

Дефероксамин: комбинированное применение этих препаратов уменьшает абсорбцию как дефероксамина, так и железа вследствие образования комплекса.

Леводопа: при применении с леводопой или карбидопой железа сульфат снижает биодоступность разовой дозы леводопы на ≈50%, а биодоступность разовой дозы карбидопы — почти на 75%, возможно, из-за образования хелатного комплекса.

Метилдопа: при сочетанном применении метилдопы и солей железа (железа сульфат или железа глюконат) биодоступность метилдопы снижается, возможно, из-за образования хелатного комплекса, что может приводить к уменьшению выраженности гипотензивного эффекта.

Пенициллинамин: при сочетанном применении пенициллинамина и солей железа уменьшается всасывание и пенициллинамина и солей железа из-за образования хелатного комплекса.

Ризедронат: исследования in vitro показали, что железосодержащие препараты образуют комплекс с ризедронатом. Хотя исследования взаимодействия in vivo не проводились, можно предположить, что сочетанное применение этих препаратов уменьшает всасывание ризедроната.

Тетрациклины: при сочетанном применении уменьшается всасывание как железа, так и тетрациклинов, поэтому при необходимости одновременного применения этих препаратов, интервал между их приемами должен составлять не менее 3 ч.

Гормоны щитовидной железы: одновременное применение препаратов железа и тироксина может уменьшать всасывание последнего.

Токоферол: снижается активность обоих препаратов.

Панкреатин, колестирамин, D-пеницилламин: происходит уменьшение абсорбции железа в ЖКТ.

ГКС: возможно усиление стимуляции эритропоэза.

Этанол: повышается абсорбция и риск возникновения токсических осложнений.

Аскорбиновая кислота: усиливается всасывание железа.

При применении Сорбифера Дурулес вместе с циметидином уменьшается секреция соляной кислоты в желудке, поскольку циметидин уменьшает всасывание железа. Поэтому интервал между приемом этих препаратов должен составлять не менее 2 ч.

При одновременном употреблении чая, кофе, яиц, хлеба, продуктов, богатых растительными волокнами, абсорбция железа может уменьшаться.

Одновременное применение хлорамфеникола может замедлить развитие клинического эффекта железа.

Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при сочетанном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья. Аскорбиновая кислота при пероральном применении повышает абсорбцию пенициллина, тетрациклина, железа, снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами. Одновременный прием аскорбиновой кислоты и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Препарат можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Длительное применение препарата в высоких дозах лицами, которые лечатся дисульфирамином, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь. Препарат в высоких дозах снижает эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушает выделение мексилетина почками.

Препараты хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, ГКС при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.

Соли железа уменьшают ресорбцию одновременно принимаемых лекарств, таких как тетрациклин, ингибиторы ДНК-гиразы (например ципрофлоксацин, левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин), дифосфонаты, пеницилламин, леводопа, карбидопа и метилдопа, пенициллин, сульфасалазин.