Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
270,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
361,54
Экономия при брони: -54,54 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
277,97
Экономия при брони: -32,97 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,63
Экономия при брони: -39,63 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,02
Экономия при брони: -19,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,23
Экономия при брони: -27,32 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
376,09
Экономия при брони: -18,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
284,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
359,60
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
256,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
256,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,60
Экономия при брони: -17,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
359,80
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
286,58
Экономия при брони: -11,19 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
384,34
Экономия при брони: -12,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
284,60
Экономия при брони: -23,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,80
Экономия при брони: -19,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
292,51
Экономия при брони: -40,89 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
379,84
Экономия при брони: -52,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
287,99
Экономия при брони: -35,78 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
373,07
Экономия при брони: -44,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,31
Экономия при брони: -36,72 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
375,33
Экономия при брони: -39,70 грн