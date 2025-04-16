Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
285,27
Экономия при брони: -11,16 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
359,99
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
277,10
Экономия при брони: -13,20 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
373,70
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,12
Экономия при брони: -27,61 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
370,23
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
286,70
Экономия при брони: -22,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
373,20
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,32
Экономия при брони: -41,22 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
369,43
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
295,67
Экономия при брони: -45,57 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
372,52
Экономия при брони: -44,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
289,00
Экономия при брони: -25,10 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
353,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
286,70
Экономия при брони: -22,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
374,60
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
369,60
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
293,50
Экономия при брони: -44,29 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
371,13
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека24
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
293,46
Экономия при брони: -28,55 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
389,52
Экономия при брони: -26,56 грн