Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
295,61
Экономия при брони: -31,20 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
382,06
Экономия при брони: -36,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
293,70
Экономия при брони: -29,29 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
394,09
Экономия при брони: -30,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
311,66
Экономия при брони: -19,71 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
382,17
Экономия при брони: -40,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,50
Экономия при брони: -22,40 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
361,00
Экономия при брони: -28,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
277,60
Экономия при брони: -21,50 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
369,30
Экономия при брони: -36,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
287,10
Экономия при брони: -26,35 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
363,31
Экономия при брони: -18,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
295,01
Экономия при брони: -29,08 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
381,27
Экономия при брони: -38,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
275,40
Экономия при брони: -19,30 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
360,80
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
285,85
Экономия при брони: -25,10 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
372,85
Экономия при брони: -28,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
290,13
Экономия при брони: -29,38 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
379,80
Экономия при брони: -34,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
287,34
Экономия при брони: -25,85 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
385,28
Экономия при брони: -19,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,90
Экономия при брони: -29,97 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
372,97
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
284,01
Экономия при брони: -16,55 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
380,23
Экономия при брони: -21,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
285,14
Экономия при брони: -17,45 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
369,85
Экономия при брони: -13,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis