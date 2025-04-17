Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,45
Экономия при брони: -25,23 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
373,84
Экономия при брони: -46,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,80
Экономия при брони: -12,10 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
360,30
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
295,88
Экономия при брони: -21,76 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
415,08
Экономия при брони: -58,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,20
Экономия при брони: -21,50 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
374,80
Экономия при брони: -28,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
290,50
Экономия при брони: -23,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,20
Экономия при брони: -21,50 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
360,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
292,82
Экономия при брони: -39,60 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
379,50
Экономия при брони: -52,21 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
280,31
Экономия при брони: -21,08 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
375,06
Экономия при брони: -47,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
287,50
Экономия при брони: -20,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
361,00
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,00
Экономия при брони: -37,40 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
356,62
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
288,67
Экономия при брони: -36,79 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
440,49
Экономия при брони: -50,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,70
Экономия при брони: -12,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
374,80
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
295,56
Экономия при брони: -45,52 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
403,33
Экономия при брони: -46,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
286,64
Экономия при брони: -36,60 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
404,61
Экономия при брони: -17,18 грн