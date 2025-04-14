Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 404 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
290,64
Экономия при брони: -26,71 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
381,56
Экономия при брони: -43,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
282,92
Экономия при брони: -19,07 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
383,74
Экономия при брони: -50,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
292,10
Экономия при брони: -23,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
287,30
Экономия при брони: -19,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
358,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
276,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
360,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis