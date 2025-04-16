Сорбифер Дурулес (Sorbifer® Durules®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
275,90 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
361,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
290,40
Экономия при брони: -41,21 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
380,16
Экономия при брони: -52,61 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
256,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
339,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,93
Экономия при брони: -41,69 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
379,13
Экономия при брони: -19,29 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
292,60
Экономия при брони: -42,01 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
377,09
Экономия при брони: -49,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
292,85
Экономия при брони: -40,95 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
377,26
Экономия при брони: -53,55 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,38
Экономия при брони: -41,60 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
408,14
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
278,70
Экономия при брони: -25,10 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
360,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
290,29
Экономия при брони: -39,87 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
375,91
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
284,20
Экономия при брони: -12,62 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
373,86
Экономия при брони: -26,99 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
277,90
Экономия при брони: -24,30 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
359,60
Экономия при брони: -30,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
291,99
Экономия при брони: -41,73 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
378,42
Экономия при брони: -53,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №30
Egis
286,74
Экономия при брони: -37,50 грн
Сорбифер Дурулес таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров. высвобождением флакон №50
Egis
375,37
Экономия при брони: -25,17 грн