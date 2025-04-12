Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Пентоксифиллин-Дарница инструкция по применению
Состав
Пентоксифиллин - 200 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Пентоксифиллин является производным метилксантина. Механизм действия пентоксифиллина связывают с угнетением ФДЭ и накоплением цАМФ в клетках гладких мышц сосудов, клетках крови, а также в других тканях и органах. Пентоксифиллин тормозит агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, повышает их гибкость, снижает повышенную концентрацию фибриногена в плазме крови и усиливает фибринолиз, что уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства. Кроме того, пентоксифиллин вызывает слабое миотропное сосудорасширяющее действие, несколько уменьшает ОПСС и имеет положительный инотропный эффект. В результате применения пентоксифиллина улучшается микроциркуляция и снабжение тканей кислородом, больше всего — в конечностях, ЦНС, умеренно — в почках. Препарат незначительно расширяет коронарные сосуды.
Фармакокинетика. После приема внутрь 100 мг пентоксифиллина препарат практически полностью абсорбируется в ЖКТ. Cmax пентоксифиллина и его основного метаболита (метаболит I) регистрируется через 1 ч после приема. Препарату присущ феномен первого прохождения через печень. Биодоступность неизмененного вещества составляет в среднем 19% (колебания — от 6 до 32%). Главный фармакологически активный метаболит 1-(5-гидроксигексил)-3,7-диметилксантин (метаболит I) определяется в плазме крови в концентрации, превышающей в 2 раза концентрацию неизмененного вещества, и находится с ним в состоянии обратного биохимического равновесия. Поэтому пентоксифиллин и его метаболит следует рассматривать как активное целое.
T½ пентоксифиллина составляет 1,6 ч.
Пентоксифиллин метаболизируется полностью, более 90% выделяется почками в виде неконъюгированных водорастворимых полярных метаболитов. Менее 4% дозы выводится с калом. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек экскреция метаболитов замедлена. У лиц с нарушенной функцией печени отмечено увеличение T½ пентоксифиллина.
Показания Пентоксифиллин-Дарница
атеросклеротическая энцефалопатия; ишемический церебральный инсульт; дисциркуляторная энцефалопатия; нарушения периферического кровообращения, обусловленные атеросклерозом, сахарным диабетом (в том числе с диабетической ангиопатией), воспалением; трофические нарушения в тканях, связанные с поражением вен или нарушением микроциркуляции (посттромбофлебитический синдром, трофические язвы, гангрена, отморожения); облитерирующий эндартериит; ангионейропатия (болезнь Рейно); нарушение кровообращения глаза (острая, подострая, хроническая недостаточность кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза); нарушения функции внутреннего уха сосудистого генеза, сопровождающиеся снижением слуха.
Применение Пентоксифиллин-Дарница
таблетки
Пентоксифиллин-Дарница назначают по 2–4 таблетки 2–3 раза в сутки. Таблетки следует принимать после еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Максимальная доза не должна превышать 1200 мг/сут.
В случае возникновения артериальной гипотензии, нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта или ЦНС начальная доза может быть снижена до 100 мг пентоксифиллина 3 раза в сутки.
При нарушениях функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) применяют сниженную на 50–70% дозу, согласно индивидуальной чувствительности.
Для пациентов с тяжелой печеночной дисфункцией также необходимо снижение дозирования согласно индивидуальной чувствительности.
У лиц с артериальной гипотензией, а также у пациентов с риском резкого снижения АД (например с поражением коронарных артерий или с выраженным стенозом церебральных артерий) лечение следует начинать с низких доз, постепенно повышая их до наступления терапевтического эффекта.
Препарат в таблетках может быть назначен как дополнение к парентеральному введению или как поддерживающая терапия после в/в введения.
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.
Р-р
В/в инфузии являются наиболее эффективными формами парентерального введения препарата, которые лучше переносятся. Режим дозирования определяется врачом и зависит от степени тяжести циркуляторных нарушений, массы тела и переносимости лечения. Инфузию можно проводить только в случае, если р-р прозрачен.
Рекомендовано взрослым такие схемы лечения:
1. В/в инфузия 100–600 мг пентоксифиллина в 100–500 мл р-ра Рингера лактата, 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы 1–2 раза в сутки. Продолжительность в/в инфузии составляет 60–360 мин, то есть введение 100 мг пентоксифиллина должно длиться не менее 60 мин. Инфузия может быть дополнена пероральным приемом Пентоксифиллина-Дарница (400 мг) из расчета, что максимальная суточная доза (инфузионная и пероральная) составляет 1200 мг.
2. При тяжелом состоянии пациента (особенно при постоянной боли, при гангрене или трофических язвах) возможно проведение инфузии Пентоксифиллина-Дарница в течение 24 ч. При такой схеме введения дозу определяют из расчета 0,6 мг/кг массы тела в 1 ч. Рассчитанная таким образом суточная доза для пациента с массой тела 70 кг составляет 1000 мг, для пациента с массой тела 80 кг — 1150 мг. Независимо от массы тела пациента максимальная суточная доза составляет 1200 мг.
Объем инфузионных р-ров рассчитывается индивидуально с учетом сопутствующих заболеваний, состояния пациента и составляет в среднем 1–1,5 л/сут.
3. В отдельных случаях препарат применяют путем в/в инъекции по 5 мл (100 мг). Инъекцию выполняют медленно, в течение 5 мин, положение пациента — лежа.
Продолжительность парентерального курса лечения определяет врач, который проводит лечение. После улучшения состояния пациента рекомендовано продолжить терапию, применяя таблетированную форму препарата Пентоксифиллин-Дарница.
Противопоказания
повышенная чувствительность к пентоксифиллину, другим метилксантинам или любому вспомогательному веществу; массивные кровотечения (риск усиления кровотечения); кровоизлияния в сетчатку глаза; если во время лечения пентоксифиллином происходит кровоизлияние в сетчатку глаза, применение лекарственного средства следует сразу прекратить; кровоизлияние в мозг; геморрагический диатез; острый инфаркт миокарда; язва желудка и/или кишечные язвы.
Побочные эффекты
у некоторых больных возможно появление побочного действия препарата, а именно:
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тревожность, беспокойство, нарушения сна; судороги; асептический менингит (при приеме в высоких дозах), тремор, парестезии, возбуждение, галлюцинации;
со стороны кожи: аллергические кожные реакции, гиперемия кожи лица (приливы) и верхней части грудной клетки, отеки, повышенная ломкость ногтей, сыпь (в том числе везикулезная);
со стороны пищеварительной системы: желудочно-кишечные расстройства, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, анорексия, атония кишечника, запор, внутрипеченочный холестаз, обострение холецистита, холестатический гепатит, сухость в горле, жажда, ощущение давления в желудке, метеоризм;
со стороны органов чувств: нарушение зрения, нечеткость зрения, скотома, слезотечение, конъюнктивит, боль в ушах, мигрень, кровоизлияния в сетчатку, отслойка сетчатки;
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, кардиалгия, периферические отеки, стенокардия, снижение АД, повышение АД, одышка, кровоизлияние (например в кожу, слизистые оболочки, желудок, кишечник).
со стороны системы крови и кроветворения: тромбоцитопения с тромбоцитопенической пурпурой, лейкопения, панцитопения, которая может иметь летальный исход, гипофибриногенемия, анемия, апластическая анемия; кровотечения из сосудов кожи, слизистых оболочек, желудка, кишечника, носа;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактический шок, зуд, гиперемия кожи, крапивница, высыпания, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и синдром Стивенса — Джонсона;
другие: нарушения вкуса, слюнотечение, недомогание, увеличение и болезненность узлов в горле и на шее, ларингит, заложенность носа, увеличение/уменьшение массы тела, лихорадка, гипертермический синдром, гипогликемия, повышенное потоотделение;
лабораторные показатели: повышение активности печеночных трансаминаз (АлАТ, АсАТ, ЛДГ) и ЩФ.
Особые указания
при первых признаках развития анафилактической/анафилактоидной реакции лечение препаратом Пентоксифиллин-Дарница следует прекратить и обратиться за помощью к врачу.
В случае применения препарата Пентоксифиллин-Дарница у пациентов с хронической сердечной недостаточностью предварительно следует достичь фазы компенсации кровообращения.
У больных сахарным диабетом и получающих лечение инсулином или пероральными гипогликемическими средствами при применении препарата в высоких дозах возможно усиление влияния этих препаратов на уровень глюкозы в крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В этих случаях следует снизить дозу инсулина или пероральных противодиабетических средств и особенно тщательно наблюдать за состоянием здоровья пациента.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов, одновременно применяющих лечение пентоксифиллином и ципрофлоксацином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентам с системной красной волчанкой или с другими заболеваниями соединительной ткани пентоксифиллин можно назначать только после тщательного анализа возможных рисков и пользы.
Поскольку во время лечения пентоксифиллином существует риск развития апластической анемии, необходим регулярный контроль общего анализа крови.
У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) или тяжелой дисфункцией печени выведение пентоксифиллина может быть замедленное. Требуется надлежащий мониторинг.
Особо внимательное наблюдение требуется для пациентов:
- с тяжелой сердечной аритмией;
- с инфарктом миокарда;
- с артериальной гипотензией;
- с выраженным атеросклерозом церебральных и коронарных сосудов, особенно при сопутствующей АГ и нарушениях сердечного ритма. У этих пациентов при приеме препарата возможны приступы стенокардии, аритмии и АГ;
- с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- с тяжелой печеночной недостаточностью;
- с высокой склонностью к кровотечениям, обусловленной, например, лечением антикоагулянтами или нарушениями свертывания крови. Относительно кровотечений — см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ;
- с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентов, недавно перенесших оперативное лечение (повышенный риск возникновения кровотечения, в связи с чем требуется систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита);
- для которых снижение АД составляет высокий риск (например лиц с тяжелой ИБС или стенозом сосудов, которые поставляют кровь к мозгу);
- одновременно получающих лечение пентоксифиллином и антивитаминами К (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
- одновременно получающих лечение пентоксифиллином и гипогликемическими средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Препарат в форме таблеток содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку не существует достаточного опыта применения пентоксифиллина у беременных, его не следует назначать в период беременности.
Пентоксифиллин в незначительных количествах проникает в грудное молоко. При необходимости лечения препаратом Пентоксифиллин-Дарница следует прекратить кормление грудью.
Дети. Препарат не показан для применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата могут возникнуть побочные реакции (головокружение, нечеткость зрения), на период приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.
Взаимодействия
пентоксифиллин усиливает эффект антигипертензивных и других сосудорасширяющих веществ (ингибиторы АПФ, нитраты), что может вызвать тяжелую артериальную гипотензию. При одновременном применении с адренергическими лекарственными средствами и ганглиоблокаторами возможно значительное снижение АД.
Одновременное применение адренергических веществ или ксантинов приводит к возбуждению ЦНС.
Высшие дозы пентоксифиллина потенцируют эффект инсулина и пероральных гипогликемических веществ. Из-за риска гипогликемии рекомендуется чаще измерять уровень глюкозы в крови и со временем провести коррекцию антидиабетической терапии. Пентоксифиллин повышает частоту осложнений кровоизлияний у пациентов, которые одновременно лечатся антикоагулянтами, антитромбоцитарными и тромболитическими веществами. Больным, одновременно применяющим антикоагулянты, необходимо чаще измерять протромбиновое время.
В постмаркетинговый период сообщалось о случаях повышения антикоагулянтной активности у пациентов, которые одновременно получали лечение пентоксифиллином и антагонистами витамина К. Когда назначается или изменяется дозирование пентоксифиллина, рекомендуется проводить контроль антикоагулянтной активности у этой группы пациентов.
Циметидин повышает концентрацию пентоксифиллина в плазме крови, в результате чего возрастает риск развития побочных реакций. Другие антагонисты Н2-рецепторов (фамотидин, ранитидин и низатидин) значительно меньше влияют на метаболизм пентоксифиллина.
Одновременное применение пентоксифиллина и теофиллина может привести к повышению концентрации теофиллина в плазме крови. Поэтому требуется контролировать концентрацию теофиллина в плазме крови и при необходимости снижать его дозу.
Одновременное применение пентоксифиллина и кеторолака может привести к увеличению протромбинового времени и повысить риск развития кровотечения. Риск кровотечения может также повышаться при сочетанном применении пентоксифиллина и мелоксикама. Поэтому одновременное лечение этими препаратами не рекомендуется. Ципрофлоксацин тормозит метаболизм пентоксифиллина в печени, поэтому одновременное введение пентоксифиллина и ципрофлоксацина может привести к повышению концентрации пентоксифиллина в плазме крови. При необходимости проведения одновременного лечения пентоксифиллином и ципрофлоксацином рекомендуется вдвое снизить дозу пентоксифиллина.
Антациды: для пациентов с желудочно-кишечными побочными эффектами антациды можно назначать с пентоксифиллином. В сравнительном исследовании биодоступности антациды не меняли абсорбции пентоксифиллина.
Несовместимость. Не следует смешивать препарат в форме р-ра с другими лекарственными средствами в одной емкости, за исключением р-ров, указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
симптомы: начальные симптомы острой передозировки пентоксифиллина могут включать тошноту, головокружение, тахикардию или снижение АД. В дальнейшем возможны повышение температуры тела, лихорадка, возбуждение, приливы, потеря сознания, арефлексия, тонико-клонические судороги и рвота кофейной гущей как признак желудочно-кишечного кровотечения.
Лечение: в случае передозировки следует прекратить дальнейшее системное всасывание пентоксифиллина путем первичного удаления (например промывание желудка) при задержке всасывания (например активированный уголь). Специфический антидот неизвестен.
С целью лечения при острой передозировке и предупреждения возникновения осложнений необходимо общее и специфическое интенсивное медицинское наблюдение и принятие терапевтических мер.
Условия хранения
таблетки: в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Р-р: в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.