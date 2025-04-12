при первых признаках развития анафилактической/анафилактоидной реакции лечение препаратом Пентоксифиллин-Дарница следует прекратить и обратиться за помощью к врачу.

В случае применения препарата Пентоксифиллин-Дарница у пациентов с хронической сердечной недостаточностью предварительно следует достичь фазы компенсации кровообращения.

У больных сахарным диабетом и получающих лечение инсулином или пероральными гипогликемическими средствами при применении препарата в высоких дозах возможно усиление влияния этих препаратов на уровень глюкозы в крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В этих случаях следует снизить дозу инсулина или пероральных противодиабетических средств и особенно тщательно наблюдать за состоянием здоровья пациента.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов, одновременно применяющих лечение пентоксифиллином и ципрофлоксацином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациентам с системной красной волчанкой или с другими заболеваниями соединительной ткани пентоксифиллин можно назначать только после тщательного анализа возможных рисков и пользы.

Поскольку во время лечения пентоксифиллином существует риск развития апластической анемии, необходим регулярный контроль общего анализа крови.

У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) или тяжелой дисфункцией печени выведение пентоксифиллина может быть замедленное. Требуется надлежащий мониторинг.

Особо внимательное наблюдение требуется для пациентов:

с тяжелой сердечной аритмией;

с инфарктом миокарда;

с артериальной гипотензией;

с выраженным атеросклерозом церебральных и коронарных сосудов, особенно при сопутствующей АГ и нарушениях сердечного ритма. У этих пациентов при приеме препарата возможны приступы стенокардии, аритмии и АГ;

с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин);

с тяжелой печеночной недостаточностью;

с высокой склонностью к кровотечениям, обусловленной, например, лечением антикоагулянтами или нарушениями свертывания крови. Относительно кровотечений — см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ;

с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентов, недавно перенесших оперативное лечение (повышенный риск возникновения кровотечения, в связи с чем требуется систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита);

для которых снижение АД составляет высокий риск (например лиц с тяжелой ИБС или стенозом сосудов, которые поставляют кровь к мозгу);

одновременно получающих лечение пентоксифиллином и антивитаминами К (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);

одновременно получающих лечение пентоксифиллином и гипогликемическими средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Препарат в форме таблеток содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку не существует достаточного опыта применения пентоксифиллина у беременных, его не следует назначать в период беременности.

Пентоксифиллин в незначительных количествах проникает в грудное молоко. При необходимости лечения препаратом Пентоксифиллин-Дарница следует прекратить кормление грудью.

Дети. Препарат не показан для применения у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата могут возникнуть побочные реакции (головокружение, нечеткость зрения), на период приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.