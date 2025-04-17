Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
16,53
Экономия при брони: -1,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -3,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,81
Экономия при брони: -14,74 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
100,73
Экономия при брони: -29,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -3,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,01
Экономия при брони: -8,08 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
170,61
Экономия при брони: -17,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,83
Экономия при брони: -15,53 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
102,46
Экономия при брони: -24,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,18
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,80
Экономия при брони: -12,70 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
30,43
Экономия при брони: -6,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,68
Экономия при брони: -15,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
87,54
Экономия при брони: -22,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
82,65
Экономия при брони: -7,20 грн