Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,06
Экономия при брони: -8,33 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
46,20
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
83,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
92,30
Экономия при брони: -9,13 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
169,32
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
83,40
Экономия при брони: -0,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
165,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
92,36
Экономия при брони: -16,65 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
173,63
Экономия при брони: -40,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
93,40
Экономия при брони: -17,69 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
172,39
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
93,05
Экономия при брони: -22,61 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
171,74
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,94
Экономия при брони: -12,11 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
156,28
Экономия при брони: -23,42 грн