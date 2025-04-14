Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,32
Экономия при брони: -10,40 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
172,45
Экономия при брони: -12,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,47
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,99
Экономия при брони: -7,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
120,27
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,78
Экономия при брони: -18,61 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
75,74
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,32
Экономия при брони: -10,06 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
61,22
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,53
Экономия при брони: -8,74 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
34,96
Экономия при брони: -3,31 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн