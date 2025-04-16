Киев
Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)

Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -3,20 грн
82,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
92,40
Экономия при брони: -23,54 грн
68,86 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
156,34
Экономия при брони: -33,93 грн
122,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
83,44 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
145,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
82,00
Экономия при брони: -16,00 грн
66,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,50
Экономия при брони: -9,25 грн
80,25 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
86,41
Экономия при брони: -13,62 грн
72,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
75,20 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
145,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,31
Экономия при брони: -11,53 грн
78,78 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
173,76
Экономия при брони: -37,64 грн
136,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,78
Экономия при брони: -9,49 грн
80,29 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
104,01
Экономия при брони: -16,87 грн
87,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,68 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,62
Экономия при брони: -8,00 грн
81,62 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
155,74
Экономия при брони: -24,08 грн
131,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
80,14 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
144,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
86,60
Экономия при брони: -4,40 грн
82,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,97
Экономия при брони: -8,68 грн
80,29 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
121,96
Экономия при брони: -5,77 грн
116,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
75,44 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
149,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
79,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,73
Экономия при брони: -12,50 грн
76,23 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
168,19
Экономия при брони: -22,10 грн
146,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -3,30 грн
82,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
75,50 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
155,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,81
Экономия при брони: -12,83 грн
76,98 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
170,24
Экономия при брони: -18,64 грн
151,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,84
Экономия при брони: -11,86 грн
76,98 грн
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