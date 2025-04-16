Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
92,40
Экономия при брони: -23,54 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
156,34
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
82,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,50
Экономия при брони: -9,25 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
86,41
Экономия при брони: -13,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,31
Экономия при брони: -11,53 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
173,76
Экономия при брони: -37,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,78
Экономия при брони: -9,49 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
104,01
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,62
Экономия при брони: -8,00 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
155,74
Экономия при брони: -24,08 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
86,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,97
Экономия при брони: -8,68 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
121,96
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,73
Экономия при брони: -12,50 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
168,19
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -3,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,81
Экономия при брони: -12,83 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
170,24
Экономия при брони: -18,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,84
Экономия при брони: -11,86 грн