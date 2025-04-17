Пентоксифиллин-Дарница (Pentoxifyllinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,54
Экономия при брони: -11,07 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
156,03
Экономия при брони: -24,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
92,82
Экономия при брони: -22,38 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
171,88
Экономия при брони: -26,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,06
Экономия при брони: -14,29 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
121,72
Экономия при брони: -29,81 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
93,26
Экономия при брони: -22,82 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
175,32
Экономия при брони: -21,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
87,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
161,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,89
Экономия при брони: -9,15 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
171,03
Экономия при брони: -35,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
89,14
Экономия при брони: -9,40 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
91,66
Экономия при брони: -10,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
85,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
66,12
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
90,91
Экономия при брони: -13,93 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
158,98
Экономия при брони: -23,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пентоксифиллин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
88,16
Экономия при брони: -11,18 грн
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
170,22
Экономия при брони: -35,18 грн