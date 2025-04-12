препарат не следует применять для лечения при хронических заболеваниях, таких как гастропарез, диспепсия и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или как дополнительное средство при проведении хирургических или радиологических процедур.

Неврологические нарушения. Возможны экстрапирамидные нарушения, особенно у детей, и/или при применении в высоких дозах. Эти реакции обычно наблюдаются в начале лечения и могут возникать после однократного применения. В случае развития экстрапирамидных симптомов метоклопрамид следует немедленно отменить. В общем эти эффекты после прекращения лечения полностью исчезают, но могут требовать симптоматического лечения (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).

Между каждым введением метоклопрамида, даже в случае рвоты и отторжения дозы, чтобы избежать передозировки, необходимо соблюдать не менее чем 6-часовой интервал.

Длительное лечение метоклопрамидом может приводить к поздней дискинезии, которая является необратимой, особенно у лиц пожилого возраста. Лечение не должно продолжаться более 3 мес из-за риска развития поздней дискинезии. Терапию необходимо прекратить при появлении клинических признаков поздней дискинезии.

При применении метоклопрамида в сочетании с нейролептиками, а также при монотерапии метоклопрамидом сообщалось о развитии злокачественного нейролептического синдрома. В случае возникновения симптомов злокачественного нейролептического синдрома применение метоклопрамида необходимо немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.

У лиц с сопутствующими неврологическими заболеваниями и у пациентов, получающих лечение другими лекарственными препаратами, действующими на ЦНС, необходим соблюдать особую осторожность.

При применении метоклопрамида могут также усиливаться симптомы болезни Паркинсона.

Метгемоглобинемия. Сообщалось о случаях метгемоглобинемии, которые могут быть связаны с дефицитом NADH-цитохром-b5-редуктазы. При этом следует немедленно окончательно прекратить прием метоклопрамида и принять соответствующие меры (например прием метиленового синего).

Кардиальные нарушения. Сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы, включая случаи острой сосудистой недостаточности, тяжелой брадикардии, остановки сердца и удлинения интервала Q–T, которые наблюдались после приема метоклопрамида в форме инъекций, особенно после в/в введения.

Требует надлежащего внимания применение метоклопрамида, особенно когда препарат вводят в/в, у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости (включая удлинение интервала Q–T), лиц с нарушением баланса электролитов, брадикардией, а также у больных, применяющих препараты, которые удлиняют интервал Q–T.

Нарушение функции почек и печени. Пациентам с нарушением функции почек или тяжелым нарушением функции печени рекомендуется снижение дозы.

С учетом очень редких сообщений о тяжелых сердечно-сосудистых реакциях, связанных с применением метоклопрамида, следует с особой осторожностью применять его у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости, с нескорригированным дисбалансом электролитов или брадикардией, и пациентов, принимающих препараты, удлиняющие Q–T интервал.

Препарат содержит лактозу, поэтому лицам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует назначать Церукал.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Большое количество данных, полученных с участием беременных (>1000 результатов с применением препарата), указывает на отсутствие любой токсичности, что приводит к мальформации или фетотоксичности. Метоклопрамид можно применять в период беременности при клинической необходимости. Ввиду фармакологических свойств (как у других нейролептиков) в случае применения метоклопрамида на конечных сроках беременности нельзя исключить появления экстрапирамидного синдрома у новорожденного. Необходимо избегать применения метоклопрамида на конечных сроках беременности. При применении метоклопрамида следует наблюдать новорожденного.

Кормление грудью. Метоклопрамид в незначительном количестве проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять метоклопрамид в период кормления грудью. Необходимо рассмотреть возможность отмены метоклопрамида у женщин, кормящих грудью.

Дети. Метоклопрамид противопоказан детям в возрасте до 1 года в связи с повышенным риском возникновения экстрапирамидных расстройств. Детям с массой тела <30 кг метоклопрамид применяют в лекарственных формах с возможностью обеспечения соответствующего дозирования.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Метоклопрамид может вызвать сонливость, головокружение, дискинезию и дистонию, которые могут влиять на зрение, а также на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.