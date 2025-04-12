Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Церукал таблетки инструкция по применению
Состав
Метоклопрамида гидрохлорид - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метоклопрамид — центральный антагонист допаминовых рецепторов; также обладает периферической холинергической активностью.
Отмечают два основных эффекта препарата Церукал: противорвотный и эффект ускорения опорожнения желудка и прохождения по тонкому кишечнику.
Противорвотный эффект обусловлен действием на центральную точку стволовой части головного мозга (хеморецепторы — активирующая зона рвотного центра), вероятно, путем торможения допаминергических нейронов. Усиление перистальтики также частично контролируется центрами ЦНС, но также частично может быть задействован механизм периферического действия наряду с активацией постганглионарных холинергических рецепторов и, возможно, угнетением допаминергических рецепторов желудка и тонкой кишки. Через гипоталамус и парасимпатическую нервную систему регулирует и координирует двигательную активность верхнего отдела ЖКТ. Повышает тонус желудка и кишечника, ускоряет опорожнение желудка, уменьшает гастростаз, препятствует пилорическому и эзофагеальному рефлюксу, стимулирует перистальтику кишечника. Нормализует выделение желчи, уменьшает спазм сфинктера Одди, не меняет его тонус, устраняет дискинезию желчного пузыря.
Побочные эффекты связаны главным образом с экстрапирамидными симптомами, в основе которых лежит механизм блокирующего действия на допаминовые рецепторы ЦНС.
Продолжительное лечение метоклопрамидом может вызывать повышение концентрации пролактина в плазме крови вследствие отсутствия допаминергического торможения секреции пролактина. У женщин выявляли галакторею и нарушение менструального цикла, у мужчин гинекомастию, однако эти симптомы исчезали после прекращения лечения.
Фармакокинетика. Быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Cmax в плазме крови достигается через 30–120 мин (в среднем — через 1 ч). Начало действия на пищеварительный тракт отмечается через 20–40 мин после приема внутрь. Биодоступность метоклопрамида при приеме внутрь составляет 60–80%. Антиэметическое действие сохраняется на протяжении 12 ч. Т½ составляет 2,6–4,6 ч. С белками плазмы крови связывается лишь незначительная часть принятой дозы метопрокламида. Объем распределения колеблется от 2,2 до 3,4 л/к массы тела. Метаболизируется в печени. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, проникает в грудное молоко. Часть дозы (≈20%) выводится в неизмененном виде, а остальное (≈80%) после метаболических превращений печенью выделяется почками в соединениях с глюкуроновой или серной кислотой.
Почечная недостаточность. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью клиренс креатинина снижается до 70%, а Т½ из крови повышается (≈10 ч для клиренса креатинина 10–50 мл/мин и 15 ч — для клиренса креатинина <10 мл/мин).
Печеночная недостаточность. У пациентов с циррозом печени отмечено накопление метоклопрамида, что сопровождалось снижением клиренса плазмы крови на 50%.
Показания Церукал таблетки
взрослым метоклопрамид показан для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных радиотерапией, отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, а также для симптоматического лечения при тошноте и рвоте, включая связанные с острой мигренью (в комбинации с пероральными анальгетиками для улучшения их всасывания).
Детям метоклопрамид следует применять только как препарат второй линии для предотвращения отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией.
Применение Церукал таблетки
принимают внутрь перед едой, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
В целях сведения к минимуму рисков побочных реакций со стороны нервной системы и других побочных реакций метоклопрамид назначают только для кратковременного лечения (до 5 сут).
Взрослые. Обычная терапевтическая доза метоклопрамида составляет 10 мг до 3 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 30 мг или 0,5 мг/кг массы тела. Максимальная длительность применения метоклопрамида составляет 5 сут.
Дети. Рекомендуемая доза метоклопрамида для предотвращения отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, составляет 0,1–0,15 мг/кг массы тела до 3 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 0,5 мг/кг.
|Масса тела, кг
|Одноразовая доза, мг
|Частота
|10–14
|1
|До 3 раз в сутки
|15–19
|2
|До 3 раз в сутки
|20–29
|2,5
|До 3 раз в сутки
|30–60
|5
|До 3 раз в сутки
|>60
|10
|До 3 раз в сутки
Максимальная длительность применения метоклопрамида составляет 5 сут.
Пациенты пожилого возраста. Следует рассмотреть возможность снижения дозы у лиц пожилого возраста, вследствие снижения функции почек и печени, обусловленных возрастом.
Нарушение функции почек. У больных с терминальной стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина ≤15 мл/мин) дозу метоклопрамида необходимо снизить на 75%.
У больных с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 15–60 мл/мин) дозу метоклопрамида необходимо снизить на 50%.
Нарушение функции печени. У больных с тяжелой печеночной недостаточностью необходимо применять половинную дозу метоклопрамида.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к метоклопрамиду или к любой другой составляющей препарата;
- желудочно-кишечное кровотечение;
- механическая кишечная непроходимость;
- желудочно-кишечная перфорация;
- подтвержденная или заподозренная феохромоцитома, из-за риска тяжелых приступов АГ;
- поздняя дискинезия, обусловлена нейролептиками или метоклопрамидом, в анамнезе;
- эпилепсия (повышение частоты и интенсивности приступов);
- болезнь Паркинсона;
- одновременное применение с леводопой или допаминергическими агонистами;
- установленная метгемоглобинемия при применении метоклопрамида или дефиците НАДН-цитохром-b5-редуктазы в анамнезе;
- пролактинзависимые опухоли;
- повышенная судорожная готовность (экстрапирамидные двигательные нарушения).
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: метгемоглобинемия, которая может быть связана с дефицитом НАДН-цитохром-b5-редуктазы, особенно у младенцев, сульфгемоглобинемия, которая связана главным образом с сопутствующим применением высоких доз препаратов, которые высвобождают серу.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, особенно при в/в применении, остановка сердца в течение короткого времени после инъекции, которая может быть следствием брадикардии, AV-блокада, блокада синусного узла, особенно при в/в применении, пролонгация Q–T интервала, желудочковая тахикардия по типу пируэт, артериальная гипотензия, шок, обмороки при в/в введении, острая АГ у пациентов с феохромоцитомой.
Со стороны эндокринной системы*: аменорея, гиперпролактинемия, галакторея, гинекомастия, нарушение менструального цикла.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, сухость во рту, запор, диарея.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактические реакции (включая анафилактический шок) преимущественно при в/в введении.
Со стороны нервной системы: дискинетический синдром, главным образом у детей (непроизвольные спастические движения, в частности в области головы, шеи и плеч, тонический блефароспазм, спазм лицевых и жевательных мышц, отклонение языка, спазм глоточной мышцы и мышц языка, неправильное удержание головы и шеи, перенапряжение позвоночника, спастическое сгибание рук, спастическое разгибание ног), головная боль, головокружение, сонливость, экстрапирамидные расстройства (которые могут возникнуть даже после приема одной дозы преимущественно у детей и подростков и/или при превышении рекомендуемой дозы), паркинсонизм (тремор, ригидность мышц, акинезия), акатизия, дистония, дискинезия, угнетение уровня сознания, поздняя дискинезия (которая может быть постоянной во время или после длительного лечения, особенно у лиц пожилого возраста), злокачественный нейролептический синдром (характерны жар, ригидность мышц, потеря сознания, колебания АД, судороги преимущественно у пациентов с эпилепсией).
Со стороны кожи: сыпь, крапивница, гиперемия и зуд кожи, ангионевротический отек.
Психические расстройства: депрессия, галлюцинации, спутанность сознания, тревожность, беспокойство.
Лабораторные исследования: повышение уровня энзимов печени.
Общие нарушения: астения, повышенная утомляемость.
У подростков и больных с тяжелыми нарушениями функции почек (почечная недостаточность), в результате которых ослабляется выведение метоклопрамида, следует особенно внимательно следить за развитием побочных реакций. В случае их возникновения применение лекарственного средства сразу же прекращают.
*Эндокринные нарушения во время длительного лечения связаны с гиперпролактинемией (аменорея, галакторея, гинекомастия). В таких случаях применение препарата необходимо прекратить.
Сообщалось о развитии тяжелых сердечно-сосудистых реакций, обусловленных введением метоклопрамида (аритмия, например в виде суправентрикулярной экстрасистолии, желудочковой экстрасистолии, тахикардии, начиная с брадикардии до остановки сердца).
Существует риск острых (кратковременных) неврологических расстройств, который выше у детей, а поздней дискинезии — у лиц пожилого возраста. Риск развития побочных реакций со стороны нервной системы возрастает при применении препарата в высоких дозах и при длительном лечении.
При применении препарата в высоких дозах перечисленные ниже реакции возникают чаще (порой одновременно):
- экстрапирамидные симптомы: острая дистония и дискинезия, синдром паркинсонизма, акатизия, даже после приема однократной дозы лекарственного средства, особенно у детей;
- сонливость, угнетение уровня сознания, спутанность сознания, галлюцинации.
Особые указания
препарат не следует применять для лечения при хронических заболеваниях, таких как гастропарез, диспепсия и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или как дополнительное средство при проведении хирургических или радиологических процедур.
Неврологические нарушения. Возможны экстрапирамидные нарушения, особенно у детей, и/или при применении в высоких дозах. Эти реакции обычно наблюдаются в начале лечения и могут возникать после однократного применения. В случае развития экстрапирамидных симптомов метоклопрамид следует немедленно отменить. В общем эти эффекты после прекращения лечения полностью исчезают, но могут требовать симптоматического лечения (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).
Между каждым введением метоклопрамида, даже в случае рвоты и отторжения дозы, чтобы избежать передозировки, необходимо соблюдать не менее чем 6-часовой интервал.
Длительное лечение метоклопрамидом может приводить к поздней дискинезии, которая является необратимой, особенно у лиц пожилого возраста. Лечение не должно продолжаться более 3 мес из-за риска развития поздней дискинезии. Терапию необходимо прекратить при появлении клинических признаков поздней дискинезии.
При применении метоклопрамида в сочетании с нейролептиками, а также при монотерапии метоклопрамидом сообщалось о развитии злокачественного нейролептического синдрома. В случае возникновения симптомов злокачественного нейролептического синдрома применение метоклопрамида необходимо немедленно прекратить и начать соответствующее лечение.
У лиц с сопутствующими неврологическими заболеваниями и у пациентов, получающих лечение другими лекарственными препаратами, действующими на ЦНС, необходим соблюдать особую осторожность.
При применении метоклопрамида могут также усиливаться симптомы болезни Паркинсона.
Метгемоглобинемия. Сообщалось о случаях метгемоглобинемии, которые могут быть связаны с дефицитом NADH-цитохром-b5-редуктазы. При этом следует немедленно окончательно прекратить прием метоклопрамида и принять соответствующие меры (например прием метиленового синего).
Кардиальные нарушения. Сообщалось о тяжелых побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы, включая случаи острой сосудистой недостаточности, тяжелой брадикардии, остановки сердца и удлинения интервала Q–T, которые наблюдались после приема метоклопрамида в форме инъекций, особенно после в/в введения.
Требует надлежащего внимания применение метоклопрамида, особенно когда препарат вводят в/в, у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости (включая удлинение интервала Q–T), лиц с нарушением баланса электролитов, брадикардией, а также у больных, применяющих препараты, которые удлиняют интервал Q–T.
Нарушение функции почек и печени. Пациентам с нарушением функции почек или тяжелым нарушением функции печени рекомендуется снижение дозы.
С учетом очень редких сообщений о тяжелых сердечно-сосудистых реакциях, связанных с применением метоклопрамида, следует с особой осторожностью применять его у лиц пожилого возраста, пациентов с нарушением сердечной проводимости, с нескорригированным дисбалансом электролитов или брадикардией, и пациентов, принимающих препараты, удлиняющие Q–T интервал.
Препарат содержит лактозу, поэтому лицам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует назначать Церукал.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Большое количество данных, полученных с участием беременных (>1000 результатов с применением препарата), указывает на отсутствие любой токсичности, что приводит к мальформации или фетотоксичности. Метоклопрамид можно применять в период беременности при клинической необходимости. Ввиду фармакологических свойств (как у других нейролептиков) в случае применения метоклопрамида на конечных сроках беременности нельзя исключить появления экстрапирамидного синдрома у новорожденного. Необходимо избегать применения метоклопрамида на конечных сроках беременности. При применении метоклопрамида следует наблюдать новорожденного.
Кормление грудью. Метоклопрамид в незначительном количестве проникает в грудное молоко. Поэтому не рекомендуется применять метоклопрамид в период кормления грудью. Необходимо рассмотреть возможность отмены метоклопрамида у женщин, кормящих грудью.
Дети. Метоклопрамид противопоказан детям в возрасте до 1 года в связи с повышенным риском возникновения экстрапирамидных расстройств. Детям с массой тела <30 кг метоклопрамид применяют в лекарственных формах с возможностью обеспечения соответствующего дозирования.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Метоклопрамид может вызвать сонливость, головокружение, дискинезию и дистонию, которые могут влиять на зрение, а также на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации. Леводопа или допаминергические агонисты и метоклопрамид характеризуются взаимным антагонизмом.
Комбинации, которых следует избегать. Алкоголь усиливает седативное действие метоклопрамида.
Комбинации, на которые следует обратить внимание. Прокинетическое действие метоклопрамида может повлиять на абсорбцию некоторых лекарственных средств.
Антихолинергические средства и производные морфина: антихолинергические средства и производные морфина характеризуются взаимным антагонизмом с метоклопрамидом относительно влияния на моторную активность пищеварительного тракта.
Ингибиторы ЦНС (производные морфина, нейролептики, седативные антигистаминные средства блокаторы рецепторов H1, седативные антидепрессанты, барбитураты, клонидин и родственные препараты): потенцируют действие метоклопрамида.
Нейролептики: в случае применения метоклопрамида в комбинации с другими нейролептиками может возникать кумулятивный эффект и появление экстрапирамидных расстройств.
Серотонинергические препараты: использование метоклопрамида в сочетании с серотонинергическими препаратами, например селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, может повысить риск развития серотонинового синдрома.
Дигоксин: метоклопрамид может уменьшать биодоступность дигоксина. Необходимо проводить тщательный мониторинг концентрации дигоксина в плазме крови.
Циклоспорин: метоклопрамид повышает биодоступность циклоспорина (Cmax на 46% и влияние на 22%). Необходимо проводить тщательный мониторинг концентрации циклоспорина в плазме крови. Клинические последствия этого явления окончательно не определены.
Мивакурий и суксаметоний: инъекция метоклопрамида может увеличить продолжительность нервно-мышечной блокады (угнетением холинэстеразы в плазме крови).
Мощные ингибиторы CYP 2D6: уровни экспозиции метоклопрамида повышаются при одновременном его применении с сильными ингибиторами CYP 2D6, например флуоксетином и пароксетином. Хотя клиническая значимость этого точно неизвестна, необходимо проводить наблюдение пациентов относительно побочных реакций.
Таблетки метоклопрамида могут продлить действие сукцинилхолина.
Метоклопрамид может влиять на процесс всасывания других веществ. Так, например, он может замедлять всасывание циметидина, ускорять всасывание парацетамола, различных антибиотиков (в частности тетрациклина, пивампициллина), лития. Одновременный прием таблеток метоклопрамида и лития может вызвать повышение уровня лития в плазме крови.
Передозировка
симптомы: сонливость, угнетение сознания, спутанность сознания, раздражительность, беспокойство и его усиление, судороги, экстрапирамидные расстройства, нарушения функции сердечно-сосудистой системы с брадикардией и повышением или снижением АД, галлюцинации, остановка дыхания и сердечной деятельности.
Лечение. В случае развития экстрапирамидных симптомов, связанных или не связанных с передозировкой, проводится только симптоматическое лечение (бензодиазепины у детей и/или антихолинергические противопаркинсонические лекарственные средства у взрослых).
Согласно клиническому состоянию необходимо проводить симптоматическое лечение и постоянное наблюдение за функцией сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 30 °С.