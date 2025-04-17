Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,91
Экономия при брони: -18,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,70
Экономия при брони: -47,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,70
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
637,96
Экономия при брони: -78,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
607,18
Экономия при брони: -47,99 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,13
Экономия при брони: -38,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
616,30
Экономия при брони: -19,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,80 грн