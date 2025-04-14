Киев
Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)

Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
556,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,72
Экономия при брони: -29,74 грн
573,98 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
584,10 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
584,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,73
Экономия при брони: -23,49 грн
591,24 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,77
Экономия при брони: -44,11 грн
586,66 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
625,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,20
Экономия при брони: -37,92 грн
576,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -44,30 грн
559,60 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
584,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
586,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,57
Экономия при брони: -29,47 грн
569,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
641,64
Экономия при брони: -50,39 грн
591,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
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