Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,72
Экономия при брони: -29,74 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,73
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,77
Экономия при брони: -44,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
614,20
Экономия при брони: -37,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -44,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,57
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
641,64
Экономия при брони: -50,39 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн