Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 817 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -36,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,16
Экономия при брони: -73,52 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
623,76
Экономия при брони: -72,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
612,35
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,16
Экономия при брони: -73,52 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,02
Экономия при брони: -56,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,80
Экономия при брони: -36,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
621,12
Экономия при брони: -28,24 грн