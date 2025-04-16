Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
632,57
Экономия при брони: -56,23 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
632,15
Экономия при брони: -46,23 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
593,83
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
636,89
Экономия при брони: -51,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
635,44
Экономия при брони: -44,15 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
630,78
Экономия при брони: -45,39 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
595,35
Экономия при брони: -27,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
627,88
Экономия при брони: -49,56 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,00
Экономия при брони: -26,29 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
632,59
Экономия при брони: -40,96 грн