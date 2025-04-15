Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90
Экономия при брони: -36,90 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
604,39
Экономия при брони: -35,01 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
618,53
Экономия при брони: -31,64 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,60
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,80
Экономия при брони: -47,80 грн