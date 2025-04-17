Церукал® таблетки (Cerucal® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
607,27
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,60
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
631,02
Экономия при брони: -52,44 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -41,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -41,60 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
603,90
Экономия при брони: -41,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
589,87
Экономия при брони: -33,69 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
615,93
Экономия при брони: -39,96 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
588,37
Экономия при брони: -23,94 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
631,86
Экономия при брони: -42,13 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
598,59
Экономия при брони: -39,05 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
617,78
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Церукал® таблетки 10 мг флакон №50
Тева Украина
592,90 грн