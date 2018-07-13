Глюренорм® (Glurenorm®) (75550) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюренорм инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Механизм действия. Гликвидон стимулирует секрецию эндогенного инсулина β-клетками поджелудочной железы.
Фармакодинамические эффекты. Эффект снижения уровня глюкозы в крови начинается через 60–90 мин после перорального применения и достигает максимума через 2–3 ч после приема, длительность эффекта — около 8–10 ч. Гликвидон может считаться препаратом короткого действия, поэтому рекомендуется для лечения пациентов с сахарным диабетом II типа с повышенным риском гипогликемии, например пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной недостаточностью. Поскольку ренальная элиминация гликвидона незначительная, Глюренорм можно назначать преимущественно пациентам с почечной недостаточностью или диабетической нефропатией. Доказана эффективность и безопасность лечения гликвидоном у ограниченного числа больных сахарным диабетом, которым показана терапия сульфонилмочевиной и имеются сопутствующие заболевания печени. Тормозилась лишь элиминация метаболически неактивных метаболитов. Однако противопоказанием является тяжелая степень печеночной недостаточности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема разовой дозы 30 мг гликвидон быстро и почти полностью абсорбируется (80–95%) в ЖКТ с Сmax в плазме крови — 0,65 мкг/мл (в пределах от 0,12 до 2,14 мкг/мл). Сmax в плазме крови достигается через 2,25 ч (в пределах от 1,25 до 4,75 ч).
Исходя из двухкамерной модели средняя Сmax в плазме крови гликвидона под AUC0-∞ составляет 5,1 мкг•ч/мл (в пределах от 1,5 до 10,1 мкг•ч/мл). Не отмечалось различий уровня плазменной концентрации между диабетическими пациентами и здоровыми добровольцами.
Распределение. Гликвидон активно связывается с белками плазмы крови (>99%). Отсутствуют клинические данные о проникновении гликвидона или его метаболитов через ГЭБ или плаценту. Доклинические данные указывают на то, что гликвидон и его метаболиты не проникают через эти барьеры. Отсутствуют данные о способности гликвидона проникать в грудное молоко.
Метаболизм. Гликвидон полностью метаболизируется, в основном путем гидроксилирования и деметилирования в печени. Метаболиты гликвидона показывают очень низкую фармакологическую активность или ее отсутствие по сравнению с исходным лекарственным средством.
Элиминация. Гликвидон выводится преимущественно в виде метаболитов через билиарную систему с калом. Независимо от способа применения и количества лишь небольшая часть дозы гликвидона выделяется почками и в виде метаболитов определяется в моче (около 5%). Даже после применения повторных доз гликвидона ренальная экскреция остается минимальной. Исходя из двухкамерной модели, средний основной Т½α гликвидона составляет 1,2 ч (в пределах от 0,4 до 3,0 ч), тогда как средний конечный Т½β составляет около 8 ч (в пределах от 5,7 до 9,4 ч).
Особые группы больных
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетические характеристики у лиц пожилого возраста и людей среднего возраста эквивалентны.
Пациенты с почечной/печеночной недостаточностью. Выявлено, что у пациентов с печеночной недостаточностью метаболизм гликвидона поддерживается. Гликвидон можно безопасно применять у пациентов с заболеваниями печени. У лиц с почечной недостаточностью не происходит кумуляции лекарственных средств, учитывая тот факт, что большинство лекарственных средств выводится через билиарную систему с калом. Препарат можно безопасно применять у пациентов с риском хронической нефропатии.
Показания Глюренорм
лечение сахарного диабета II типа у пациентов среднего и пожилого возраста, когда метаболизм углеводов не поддается положительному контролю только диетотерапией.
Применение Глюренорм
следует строго соблюдать рекомендации врача относительно дозирования и диеты, адаптированных к индивидуальному обмену веществ каждого больного. Пациенту не следует прерывать лечение без консультации с врачом.
Начальная терапия. Обычно начальная доза Глюренорма составляет ½ таблетки (15 мг). Ее принимают во время завтрака. Глюренорм следует принимать в начале приема пищи. После приема таблетки не следует пропускать прием пищи. При неэффективности применения ½ таблетки во время завтрака дозу можно постепенно повысить. При условии назначения не более 2 таблеток (60 мг) суточную дозу Глюренорма можно принимать однократно во время завтрака. Однако при применении в более высоких дозах наилучший контроль обеспечивается 2–3-кратным приемом суточной дозы. В таком случае максимальную дозу следует принимать во время завтрака. Следует указать, что повышение дозы до 4 таблеток (120 мг) в сутки обычно не приводит к дальнейшему повышению лечебного эффекта. Поэтому максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 4 таблетки (120 мг).
Особые группы больных
Пациенты с нарушением функции почек. Исходя из фармакокинетических данных, после применения Глюренорма лишь 5% метаболитов выделяется почками. Коррекции дозы для пациентов с нарушением функции почек не требуется.
Пациенты с нарушением функции печени. Суточная доза Глюренорма >75 мг требует тщательного медицинского контроля. Поскольку 95% Глюренорма метаболизируется печенью и, вероятно, билиарной системой, не следует применять препарат у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Глюренорм не рекомендуется применять у детей вследствие недостаточности данных о безопасности и эффективности.
При замене другого перорального гипогликемизирующего средства с подобным механизмом действия. Начальную дозу определяют в зависимости от течения заболевания в момент назначения препарата. При замене другого противодиабетического средства Глюренормом следует помнить, что действие 1 таблетки Глюренорма (30 мг) приблизительно эквивалентно 1000 мг тольбутамида.
Комбинированная терапия. Если монотерапия Глюренормом не обеспечивает достаточного контроля сахарного диабета, следует рассмотреть дополнительное назначение только метформина.
Противопоказания
инсулинзависимый сахарный диабет I типа, диабетическая кома и прекома; сахарный диабет, осложненный ацидозом и кетозом; резекция поджелудочной железы; период тяжелых инфекций; период перед хирургической операцией; серьезные нарушения функции печени; интермиттирующая острая (гепатическая) порфирия; аллергия на сульфонамиды.
Применение препарата противопоказано при наследственных нарушениях, при которых его неактивные компоненты могут оказывать негативное влияние (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000); неизвестно (не может быть установлено по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны метаболизма: часто — гипогликемия; редко — снижение аппетита.
Неврологические расстройства: нечасто — сонливость, головокружение, головная боль; редко — парестезии.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение аккомодации.
Кардиальные нарушения: редко — стенокардия, экстрасистолы.
Сосудистые нарушения: редко — сердечно-сосудистая недостаточность, артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — диарея, рвота, абдоминальный дискомфорт, тошнота, запор, сухость во рту.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — холестаз.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, зуд; редко — синдром Стивенса — Джонсона, реакции фоточувствительности, крапивница.
Общие нарушения: редко — боль в груди, усталость.
Особые указания
лечение сахарного диабета требует регулярного медицинского наблюдения. Особую осторожность следует проявлять при подборе дозы или при замене препарата (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами).
Хотя только 5% Глюренорма выделяется почками и обычно препарат хорошо переносится при почечной недостаточности, у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью лечение следует проводить под тщательным медицинским наблюдением. В случае появления признаков гипогликемии, таких как лихорадка, кожная сыпь, тошнота, следует немедленно проконсультироваться с врачом.
Если установлена беременность, прием Глюренорма необходимо прекратить как можно быстрее и проконсультироваться с врачом.
Пероральная противодиабетическая терапия не должна заменять лечебную диету, позволяющую контролировать массу тела пациента, и она является обязательной независимо от применения того или иного препарата, назначенного врачом. Как и в случае с пероральными формами всех лекарственных средств, применяемых при лечении сахарного диабета, несвоевременный прием пищи или несоблюдение рекомендованного врачом режима дозирования может привести к значительному снижению уровня глюкозы в крови или потере сознания, например, если таблетку принять до приема пищи вместо приема в начале еды. Влияние на уровень глюкозы в крови всегда более заметно повышает риск гипогликемии. При развитии клинических признаков гипогликемии следует немедленно принять пищу, содержащую сахар. Физическая нагрузка может усиливать гипогликемический эффект. Алкоголь или стресс могут усиливать или ослаблять гипогликемический эффект сульфонилмочевины. Лечение сульфонилмочевиной пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может вызвать гемолитическую анемию. Поскольку Глюренорм относится к классу препаратов сульфонилмочевины, его следует с осторожностью применять у пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и рассмотреть возможность альтернативной терапии. Особое внимание следует обратить на одновременное применение Глюренорма и других лекарственных средств, особенно тех, которые усиливают гипогликемический эффект Глюренорма (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
1 таблетка 30 мг содержит 134,6 мг лактозы и при применении максимальной рекомендованной дозы в организм попадает 538,4 мг лактозы. Поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы или галактозы.
Период беременности и кормления грудью. Исследование применения Глюренорма в период беременности и кормления грудью не проводили. Поэтому необходимо избегать применения Глюренорма для лечения женщин в этот период. Если установлена беременность, следует как можно раньше прекратить прием Глюренорма и заменить на лечение инсулином.
Дети. Нет данных относительно применения препарата у детей.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Исследования не проводились. Следует предупредить пациентов о возможности появления сонливости, головокружения и нарушения аккомодации или появления других клинических признаков гипогликемии во время лечения Глюренормом. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. При развитии гипогликемического эффекта пациентам следует избегать потенциально опасной деятельности.
Взаимодействия
необходимо принимать во внимание возможное взаимодействие с лекарственными средствами, влияющими на метаболизм глюкозы.
Фармакокинетические и фармакодинамические взаимодействия с Глюренормом могут изменять гипогликемический эффект. Сульфонилмочевина в значительной степени связывается с белками крови и поэтому может быть замещена лекарственными средствами, проявляющими высокую аффинность.
Одновременное применение следующих лекарственных веществ может усиливать гипогликемический эффект Глюренорма: ингибиторы АПФ, аллопуринол, анальгетики и НПВП, противогрибковые средства, хлорамфеникол, кларитромицин, клофибрат, антикоагулянты кумаринового ряда, фторхинолоны, гепарин, ингибиторы МАО, сульфинпиразон, сульфаниламиды, тетрациклины и трициклические антидепрессанты, циклофосфамид и производные, инсулин и другие пероральные противодиабетические средства с/без существенного риска гипогликемии.
Блокаторы β-адренорецепторов, другие симпатолитики (например клонидин), резерпин и гуанетидин могут, вероятно, усиливать гипогликемический эффект Глюренорма, а также маскировать симптомы гипогликемии.
Одновременное применение следующих лекарственных веществ может снизить гипогликемический эффект Глюренорма: аминоглютетимид, ГКС, диазоксид, пероральные контрацептивы, симпатомиметики, рифампицин, тиазидные или петлевые диуретики, гормоны щитовидной железы, глюкагон, фенотиазины и кислота никотиновая.
Барбитураты, рифампицин, фенитоин и подобные вещества могут, вероятно, уменьшать выраженность гипогликемического эффекта Глюренорма путем стимуляции энзимов печени.
Уменьшение или увеличение выраженности гипогликемического эффекта Глюренорма отмечают при одновременном применении с антагонистами Н2-рецепторов (циметидин, ранитидин) и алкоголем.
Передозировка
передозировка сульфонилмочевины может вызвать гипогликемию.
Симптомы: возможно развитие гипогликемических реакций (длительных), таких как обморок, тахикардия, влажная кожа, моторное возбуждение и гиперрефлексия, нарушения со стороны желудка.
Лечение: срочное пероральное или в/в введение глюкозы. Требуется контроль концентрации глюкозы в плазме крови, может возникнуть необходимость в дальнейшем назначении глюкозы.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.