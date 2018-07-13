Фармакодинамика. Механизм действия. Гликвидон стимулирует секрецию эндогенного инсулина β-клетками поджелудочной железы.

Фармакодинамические эффекты. Эффект снижения уровня глюкозы в крови начинается через 60–90 мин после перорального применения и достигает максимума через 2–3 ч после приема, длительность эффекта — около 8–10 ч. Гликвидон может считаться препаратом короткого действия, поэтому рекомендуется для лечения пациентов с сахарным диабетом II типа с повышенным риском гипогликемии, например пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной недостаточностью. Поскольку ренальная элиминация гликвидона незначительная, Глюренорм можно назначать преимущественно пациентам с почечной недостаточностью или диабетической нефропатией. Доказана эффективность и безопасность лечения гликвидоном у ограниченного числа больных сахарным диабетом, которым показана терапия сульфонилмочевиной и имеются сопутствующие заболевания печени. Тормозилась лишь элиминация метаболически неактивных метаболитов. Однако противопоказанием является тяжелая степень печеночной недостаточности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Фармакокинетика. Абсорбция. После перорального приема разовой дозы 30 мг гликвидон быстро и почти полностью абсорбируется (80–95%) в ЖКТ с С max в плазме крови — 0,65 мкг/мл (в пределах от 0,12 до 2,14 мкг/мл). С max в плазме крови достигается через 2,25 ч (в пределах от 1,25 до 4,75 ч).

Исходя из двухкамерной модели средняя С max в плазме крови гликвидона под AUC 0-∞ составляет 5,1 мкг•ч/мл (в пределах от 1,5 до 10,1 мкг•ч/мл). Не отмечалось различий уровня плазменной концентрации между диабетическими пациентами и здоровыми добровольцами.

Распределение. Гликвидон активно связывается с белками плазмы крови (>99%). Отсутствуют клинические данные о проникновении гликвидона или его метаболитов через ГЭБ или плаценту. Доклинические данные указывают на то, что гликвидон и его метаболиты не проникают через эти барьеры. Отсутствуют данные о способности гликвидона проникать в грудное молоко.

Метаболизм. Гликвидон полностью метаболизируется, в основном путем гидроксилирования и деметилирования в печени. Метаболиты гликвидона показывают очень низкую фармакологическую активность или ее отсутствие по сравнению с исходным лекарственным средством.

Элиминация. Гликвидон выводится преимущественно в виде метаболитов через билиарную систему с калом. Независимо от способа применения и количества лишь небольшая часть дозы гликвидона выделяется почками и в виде метаболитов определяется в моче (около 5%). Даже после применения повторных доз гликвидона ренальная экскреция остается минимальной. Исходя из двухкамерной модели, средний основной Т ½α гликвидона составляет 1,2 ч (в пределах от 0,4 до 3,0 ч), тогда как средний конечный Т ½β составляет около 8 ч (в пределах от 5,7 до 9,4 ч).

Особые группы больных

Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетические характеристики у лиц пожилого возраста и людей среднего возраста эквивалентны.

Пациенты с почечной/печеночной недостаточностью. Выявлено, что у пациентов с печеночной недостаточностью метаболизм гликвидона поддерживается. Гликвидон можно безопасно применять у пациентов с заболеваниями печени. У лиц с почечной недостаточностью не происходит кумуляции лекарственных средств, учитывая тот факт, что большинство лекарственных средств выводится через билиарную систему с калом. Препарат можно безопасно применять у пациентов с риском хронической нефропатии.