дозу устанавливают индивидуально. В начале лечения обычно назначают 15 мг 1 раз в сутки во время завтрака. При необходимости дозу постепенно повышают. Суточная доза выше 120 мг не всегда вызывает дальнейшее улучшение обмена веществ. При применении 60 мг гликвидона суточную дозу можно принимать однократно во время завтрака.