ГЛИКВИДОН (GLIQUIDONUM) Действующее вещество
пероральное гипогликемизирующее средство, производное сульфонилмочевины II поколения. Стимулирует секрецию эндогенного инсулина β-клетками поджелудочной железы, усиливает процессы утилизации глюкозы, тормозит процесс липолиза.
инсулиннезависимый сахарный диабет (тип II) в случае неэффективности диетотерапии.
дозу устанавливают индивидуально. В начале лечения обычно назначают 15 мг 1 раз в сутки во время завтрака. При необходимости дозу постепенно повышают. Суточная доза выше 120 мг не всегда вызывает дальнейшее улучшение обмена веществ. При применении 60 мг гликвидона суточную дозу можно принимать однократно во время завтрака.
инсулинзависимый сахарный диабет, диабетическая кома и прекоматозные состояния; диабет, осложненный ацидозом и кетозом; повышенная чувствительность к препаратам сульфонилмочевины, период беременности.
возможны гипогликемические реакции, кожно-аллергические реакции, нарушение гемопоэза, диспепсические расстройства.
необходимо контролировать состояние пациента во время подбора дозы или при замене препарата. При тяжелом поражении почек необходимо тщательное наблюдение состояния больного.
Гликвидон может снижать толерантность к алкоголю; прием алкоголя может потенцировать действие гликвидона.
гипогликемизирующий эффект производных сульфонилмочевины могут потенцировать салицилаты, сульфаниламиды, производные фенилбутазона, туберкулостатические средства, хлорамфеникол, тетрациклины, производные кумарина, циклофосфамид, ингибиторы МАО и блокаторы β-адренорецепторов. Возможно снижение эффективности гликвидона при одновременном применении хлорпромазина, симпатомиметиков, ГКС, тиреоидных гормонов, пероральных контрацептивных препаратов и препаратов, содержащих никотиновую кислоту.