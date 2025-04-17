Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
440,58
Экономия при брони: -13,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
441,67
Экономия при брони: -23,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
444,90
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
459,73
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
482,07
Экономия при брони: -19,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
458,33
Экономия при брони: -14,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
466,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
427,17
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,48
Экономия при брони: -13,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim