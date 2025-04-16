Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
428,92
Экономия при брони: -20,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
469,00
Экономия при брони: -55,56 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,89
Экономия при брони: -59,48 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,93
Экономия при брони: -22,89 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
474,48
Экономия при брони: -19,43 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
455,26
Экономия при брони: -41,27 грн