Киев
Глюренорм® (Glurenorm®)

Глюренорм® (Glurenorm®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 149 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
416,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
411,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
388,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
385,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
482,94
Экономия при брони: -19,15 грн
463,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
419,89
Экономия при брони: -38,96 грн
380,93 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
436,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
385,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
333,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
435,75
Экономия при брони: -28,45 грн
407,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
474,16
Экономия при брони: -17,93 грн
456,23 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
410,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
476,58
Экономия при брони: -16,87 грн
459,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
338,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
378,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
437,37
Экономия при брони: -17,02 грн
420,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
421,79
Экономия при брони: -40,50 грн
381,29 грн
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