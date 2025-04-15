Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
488,10
Экономия при брони: -24,17 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
462,57
Экономия при брони: -42,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
301,02
Экономия при брони: -30,52 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
445,10
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,42
Экономия при брони: -38,62 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
467,40 грн