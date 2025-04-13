Киев (адрес не указан)
Доступно в 519 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
447,20
Экономия при брони: -30,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
448,50
Экономия при брони: -68,13 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
329,08
Экономия при брони: -25,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
473,58
Экономия при брони: -71,98 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
468,95
Экономия при брони: -39,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
465,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
415,27
Экономия при брони: -22,42 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
447,50
Экономия при брони: -68,02 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
447,50
Экономия при брони: -68,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim
477,78
Экономия при брони: -20,62 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блистер №60
Boehringer Ingelheim