тяжелая дегидратация (уменьшение массы тела более 9% у детей, анурия) должна быть пролечена в первую очередь с использованием в/в препаратов для регидратации. После этого Регидрон может быть назначен для продолжения терапии. Рекомендуемые дозы препарата не следует превышать, если потребность пациента в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями.

Препарат применять перорально, используя для его растворения воду. Содержимое 1 пакета препарата Регидрон следует растворять в 1 л воды. В р-р нельзя добавлять сахар. Прием пищи возможен сразу после регидратации. При рвоте следует подождать 10 мин и выпить р-р медленно, небольшими глотками.

При превышении дозы у пациента может развиться гипернатриемия. Пациенты, у которых дегидратация развилась на фоне почечной недостаточности, диабета или других хронических заболеваний, нарушающих кислотно-щелочной, электролитный или углеводный баланс, требуют тщательного мониторинга при проведении терапии препаратом Регидрон, может возникнуть необходимость в госпитализации.

Следует соблюдать осторожность при лечении препаратом Регидрон пациентов с заболеваниями печени, а также находящимся на диете с ограниченным содержанием натрия или калия. Диарея может существенно повлиять на баланс жидкости и глюкозы у пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью или некоторыми другими хроническими заболеваниями. Поэтому пока симптомы диареи сохраняются, необходимо проведение более тщательного мониторинга с лабораторными оценками и госпитальной дегидратационной терапией в стационаре.

Регидрон применяют с осторожностью в случаях почечной недостаточности в период олигурии или анурии, при парентеральной регидратационной терапии.

Не следует применять препарат у детей в возрасте до 6 мес без консультации с врачом.

У новорожденных острая диарея может вызвать обезвоживание и электролитные расстройства, что приводит к быстрому ухудшению состояния пациента. Обо всех случаях диареи и дегидратации у младенцев необходимо как можно быстрее информировать врача.

Ситуации во время применения препарата Регидрон, требующие врачебного вмешательства:

изменение психического состояния пациента (раздражительность, апатия, летаргия);

появление у пациента замедленности речи, сонливости, быстрого истощения, он не отвечает на вопросы;

постоянная рвота;

повышение температуры тела более 39 °C;

прекращение выделения мочи;

появление жидких кровянистых испражнений;

длительность диареи — более 2 дней;

сильная боль в животе;

диарея внезапно прекращается, появляется сильная боль;

лечение на дому неуспешно или невозможно.

Регидрон содержит калий, натрий, что необходимо учитывать при применении р-ра у пациентов с нарушением функции почек, находящихся на диете с контролем употребления калия или натрия.

Поскольку препарат содержит глюкозу, пациенты с таким редкими наследственными заболеваниями, как нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не должны принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат в период беременности или кормления грудью разрешен к применению в рекомендуемых дозах. Кормление грудью можно продолжать столько, сколько необходимо, даже в течение пероральной регидратации, или его можно продолжить сразу после регидратации.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.