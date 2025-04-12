Регидрон (Rehydron)
Регидрон инструкция по применению
Состав
Натрия хлорид - 3,5 г
Натрия цитрат - 2,9 г
Калия хлорид - 2,5 г
Глюкоза безводная - 10 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Р-р препарата Регидрон применяют для коррекции потери электролитов и жидкости при диарее и рвоте. Глюкоза содействует абсорбции солей, цитраты помогают корректировать баланс при метаболическом ацидозе. Осмолярность р-ра препарата Регидрон составляет 235–255 мОсм/л, pH слабощелочная — 8,2.
Р-р препарата Регидрон содержит (на 1 л р-ра):
|Состав
|Количество, ммоль
|Натрия хлорид
|59,9
|Калия хлорид
|33,5
|Натрия цитрат
|9,9
|Глюкоза
|55,5
|Na+
|89,5
|K+
|33,5
|Cl–
|93,4
|Цитрат-ионы
|9,9
По сравнению со стандартными р-рами для пероральной регидратации, рекомендованными ВОЗ, осмолярность препарата Регидрон и концентрация натрия являются более низкими (доказано, что р-ры для регидратации со сниженной осмолярностью более эффективны), а содержание калия — более высокое (для ускорения восстановления уровня калия).
Фармакокинетика. Фармакокинетика воды, электролитов и глюкозы, входящих в состав препарата Регидрон, соответствует естественной фармакокинетике этих веществ в организме.
Показания Регидрон
восстановление водно-электролитного равновесия, коррекция ацидоза при острой диарее легкой и умеренной степени дегидратации (например уменьшение массы тела у детей на 3–9%), при тепловых поражениях, которые сопровождаются нарушениями водно-электролитного обмена.
В профилактических целях: тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению.
Применение Регидрон
порошок 1 пакетика растворить в 1 л кипяченой, охлажденной до комнатной температуры воды. В р-р нельзя добавлять другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Р-р принимать перорально или вводить под присмотром врача через назогастральный зонд.
Перед началом лечения необходимо определить массу тела пациента для установления ее потери и меры обезвоживания.
Необходимо избегать жирной пищи и пищи с высоким содержанием простых сахаров.
Терапию препаратом Регидрон необходимо начинать после начала диареи. Готовый р-р следует принимать после каждого жидкого испражнения, небольшими глотками. За 6–10 ч доза р-ра препарата Регидрон может составлять 30–60 мл/кг массы тела.
Обычно принимать препарат необходимо не дольше 3–4 дней, применение препарата необходимо прекратить после окончания диареи. При тошноте и рвоте целесообразно принимать охлажденный р-р небольшими повторяемыми дозами.
Регидратация: для коррекции дегидратации препарат необходимо принимать в течение первых 6–10 ч в количестве, которое вдвое превышает потери массы тела при диарее, то есть если потери составляют 400 мл, количество препарата — 800 мл. В течение терапии препаратом Регидрон нет необходимости в применении других жидкостей.
Последующее применение: если диарея продолжается, после коррекции дегидратации в течение следующих 24 ч можно применять Регидрон и другие жидкости согласно данным таблицы:
|Масса тела, кг
|Общее количество жидкости, мл
|Регидрон, мл
|Вода, мл
|Другие жидкости, мл
|5
|830
|350
|210
|270
|6
|1000
|420
|250
|330
|7
|1050
|440
|260
|350
|8
|1100
|460
|280
|360
|9
|1150
|480
|290
|380
|10
|1200
|500
|300
|400
|12
|1300
|540
|320
|440
|14
|1400
|580
|350
|470
|16
|1500
|620
|370
|510
|18
|1600
|660
|400
|540
|20
|1700
|700
|420
|580
|25
|1800
|750
|450
|600
|30
|1900
|800
|480
|620
|40
|2100
|900
|540
|660
|50
|2300
|1000
|600
|700
|70
|2700
|1200
|720
|780
Дети. Регидрон можно применять у детей. Нет ограничений по возрасту, с которого у детей можно применять данное лекарственное средство.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая дегидратация, гемодинамический шок, безудержная рвота, потеря сознания, непроходимость кишечника, илеус.
Побочные эффекты
при соблюдении рекомендованных доз развитие побочных реакций маловероятно. Потенциально возможно развитие аллергических реакций. У пациентов с нормальной функцией почек риск возникновения гипернатриемии или гипергидратации при применении препарата Регидрон является низким. Возможно возникновение рвоты, что свидетельствует о слишком быстром введении препарата.
Особые указания
тяжелая дегидратация (уменьшение массы тела более 9% у детей, анурия) должна быть пролечена в первую очередь с использованием в/в препаратов для регидратации. После этого Регидрон может быть назначен для продолжения терапии. Рекомендуемые дозы препарата не следует превышать, если потребность пациента в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями.
Препарат применять перорально, используя для его растворения воду. Содержимое 1 пакета препарата Регидрон следует растворять в 1 л воды. В р-р нельзя добавлять сахар. Прием пищи возможен сразу после регидратации. При рвоте следует подождать 10 мин и выпить р-р медленно, небольшими глотками.
При превышении дозы у пациента может развиться гипернатриемия. Пациенты, у которых дегидратация развилась на фоне почечной недостаточности, диабета или других хронических заболеваний, нарушающих кислотно-щелочной, электролитный или углеводный баланс, требуют тщательного мониторинга при проведении терапии препаратом Регидрон, может возникнуть необходимость в госпитализации.
Следует соблюдать осторожность при лечении препаратом Регидрон пациентов с заболеваниями печени, а также находящимся на диете с ограниченным содержанием натрия или калия. Диарея может существенно повлиять на баланс жидкости и глюкозы у пациентов с сахарным диабетом, почечной недостаточностью или некоторыми другими хроническими заболеваниями. Поэтому пока симптомы диареи сохраняются, необходимо проведение более тщательного мониторинга с лабораторными оценками и госпитальной дегидратационной терапией в стационаре.
Регидрон применяют с осторожностью в случаях почечной недостаточности в период олигурии или анурии, при парентеральной регидратационной терапии.
Не следует применять препарат у детей в возрасте до 6 мес без консультации с врачом.
У новорожденных острая диарея может вызвать обезвоживание и электролитные расстройства, что приводит к быстрому ухудшению состояния пациента. Обо всех случаях диареи и дегидратации у младенцев необходимо как можно быстрее информировать врача.
Ситуации во время применения препарата Регидрон, требующие врачебного вмешательства:
- изменение психического состояния пациента (раздражительность, апатия, летаргия);
- появление у пациента замедленности речи, сонливости, быстрого истощения, он не отвечает на вопросы;
- постоянная рвота;
- повышение температуры тела более 39 °C;
- прекращение выделения мочи;
- появление жидких кровянистых испражнений;
- длительность диареи — более 2 дней;
- сильная боль в животе;
- диарея внезапно прекращается, появляется сильная боль;
- лечение на дому неуспешно или невозможно.
Регидрон содержит калий, натрий, что необходимо учитывать при применении р-ра у пациентов с нарушением функции почек, находящихся на диете с контролем употребления калия или натрия.
Поскольку препарат содержит глюкозу, пациенты с таким редкими наследственными заболеваниями, как нарушение мальабсорбции глюкозы-галактозы, не должны принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат в период беременности или кормления грудью разрешен к применению в рекомендуемых дозах. Кормление грудью можно продолжать столько, сколько необходимо, даже в течение пероральной регидратации, или его можно продолжить сразу после регидратации.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
информации о взаимодействии Регидрона с другими препаратами нет. pH р-ра препарата — слабощелочная, поэтому может влиять на лекарственные препараты, всасывание которых зависит от pH содержимого кишечника. Также абсорбция лекарственных средств может быть изменена при диарее, главным образом препаратов, которые абсорбируются в тонком или толстом кишечнике или при их кишечно-печеночной циркуляции.
Передозировка
при введении очень большого количества или очень концентрированного р-ра препарата Регидрон возможно развитие гипернатриемии. У пациентов со сниженной функцией почек могут возникнуть метаболический алкалоз и гиперкалиемия. Симптомы гипернатриемии включают слабость, нейромышечное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, кому, иногда даже остановку дыхания. Метаболический алкалоз может проявляться в снижении вентиляции легких, нейромышечном возбуждении и тетанических судорогах.
В случае сильной передозировки с выраженными последствиями введение препарата Регидрон необходимо прекратить. Необходима консультация врача. Коррекция баланса электролитов и жидкости следует проводить на основании данных лабораторных исследований.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Готовый р-р хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C в течение 24 ч.