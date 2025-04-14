Днепр (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
423,72
Экономия при брони: -56,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
289,36
Экономия при брони: -27,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
163,56
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
216,46
Экономия при брони: -14,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
440,99
Экономия при брони: -38,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
21,69
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
434,39
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
441,49
Экономия при брони: -37,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
43,18
Экономия при брони: -2,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
169,08
Экономия при брони: -8,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
448,97
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
293,81
Экономия при брони: -15,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
188,55
Экономия при брони: -7,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
21,61
Экономия при брони: -1,36 грн