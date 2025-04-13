Киев (адрес не указан)
Доступно в 706 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
213,48
Экономия при брони: -24,25 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
435,40
Экономия при брони: -84,05 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
451,20
Экономия при брони: -52,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
441,49
Экономия при брони: -40,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,80
Экономия при брони: -50,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
241,47
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
388,61
Экономия при брони: -16,13 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
44,74
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
106,15
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,80
Экономия при брони: -50,10 грн