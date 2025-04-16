Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
434,11
Экономия при брони: -15,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
331,52
Экономия при брони: -42,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
440,91
Экономия при брони: -31,80 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
237,50
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
441,20
Экономия при брони: -32,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
451,51
Экономия при брони: -42,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,50
Экономия при брони: -58,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
498,20
Экономия при брони: -85,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
378,88
Экономия при брони: -48,96 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
425,36
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
410,63
Экономия при брони: -23,37 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
434,01
Экономия при брони: -57,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
211,45
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
443,81
Экономия при брони: -39,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
456,45
Экономия при брони: -39,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
438,19
Экономия при брони: -33,20 грн