Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
72,28
Экономия при брони: -10,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
282,48
Экономия при брони: -34,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,80
Экономия при брони: -57,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
445,55
Экономия при брони: -52,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
234,85
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
441,58
Экономия при брони: -32,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,80
Экономия при брони: -57,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
86,79
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
398,16
Экономия при брони: -26,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
335,26
Экономия при брони: -40,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
70,05
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
481,70
Экономия при брони: -68,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
474,20
Экономия при брони: -61,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
84,55
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
431,00
Экономия при брони: -21,64 грн