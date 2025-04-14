Харьков (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
173,58
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
450,33
Экономия при брони: -28,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
463,40
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
196,06
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
470,80
Экономия при брони: -48,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
452,50
Экономия при брони: -41,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
128,38
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
266,82
Экономия при брони: -21,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
440,23
Экономия при брони: -39,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
444,63
Экономия при брони: -41,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
445,71
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
366,49
Экономия при брони: -23,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
358,85
Экономия при брони: -30,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
72,55
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
429,17
Экономия при брони: -27,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
116,65
Экономия при брони: -11,15 грн