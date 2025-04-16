Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
211,37
Экономия при брони: -29,48 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
253,44
Экономия при брони: -14,22 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
319,80
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
191,93
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
99,66
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
397,73
Экономия при брони: -20,72 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
400,18
Экономия при брони: -56,61 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
438,56
Экономия при брони: -34,23 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
166,98
Экономия при брони: -25,52 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
419,53
Экономия при брони: -23,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
297,17
Экономия при брони: -13,53 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
478,70
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
309,90
Экономия при брони: -15,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
186,24
Экономия при брони: -17,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
466,80
Экономия при брони: -62,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation