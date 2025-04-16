Киев
Регидрон (Rehydron)

Регидрон (Rehydron)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
211,37
Экономия при брони: -29,48 грн
181,89 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
253,44
Экономия при брони: -14,22 грн
239,22 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
319,80
Экономия при брони: -19,00 грн
300,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
191,93
Экономия при брони: -10,10 грн
181,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
378,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
99,66
Экономия при брони: -5,31 грн
94,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
397,73
Экономия при брони: -20,72 грн
377,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
400,18
Экономия при брони: -56,61 грн
343,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
438,56
Экономия при брони: -34,23 грн
404,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
387,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
166,98
Экономия при брони: -25,52 грн
141,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
37,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
419,53
Экономия при брони: -23,24 грн
396,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
297,17
Экономия при брони: -13,53 грн
283,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
478,70
Экономия при брони: -74,50 грн
404,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
309,90
Экономия при брони: -15,00 грн
294,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
377,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
186,24
Экономия при брони: -17,04 грн
169,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
466,80
Экономия при брони: -62,60 грн
404,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
467,30 грн
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