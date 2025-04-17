Винница (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
209,52
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
444,88
Экономия при брони: -57,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
257,84
Экономия при брони: -26,57 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
350,63
Экономия при брони: -35,25 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
283,74
Экономия при брони: -31,44 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
450,83
Экономия при брони: -46,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
96,74
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
434,59
Экономия при брони: -46,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
92,92
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
81,73
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
169,29
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
354,30
Экономия при брони: -38,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
332,50
Экономия при брони: -38,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Регидрон порошок дозированный пакет 18.9 г №20
Orion Corporation
234,40
Экономия при брони: -24,15 грн