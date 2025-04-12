Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Ретинола ацетат инструкция по применению
Состав
действующее вещество: retinol (vit A);
1 мл раствора содержит ретинол (в виде ретинола ацетата) — 34,4 мг (100000 МЕ витамина А) — 18–20 капель;
1 капля содержит около 5000 МЕ витамина А;
вспомогательное вещество: масло соевое.
Лекарственная форма
Раствор накожный и оральный, масляный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без прогорклого вкуса; допускается наличие специфического запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Простые препараты витамина А. Ретинол (витамин А). Код АТХ А11С А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Витамин А (ретинол) относится к группе жирорастворимых витаминов.
Препарат Ретинола ацетат является аналогом природного витамина А и необходим для восстановления нормальной концентрации ретинола в организме. Витамин А играет важную роль в синтезе белков, липидов, мукополисахаридов, регулирует баланс минералов.
Наиболее специфической функцией витамина А является обеспечение процессов зрения (фоторецепции). Ретинол участвует в синтезе зрительного пурпура — родопсина, расположенного в палочках сетчатки.
Витамин А модулирует процессы дифференцирования эпителиальных клеток, участвует в развитии секреторных желез, процессах кератинизации, регенерации слизистых оболочек и кожи.
Витамин А необходим для нормального функционирования эндокринных желез и роста организма, потому что является синергистом соматомединов.
Витамин А влияет на деление иммунокомпетентных клеток, на синтез факторов специфической (иммуноглобулин) и неспецифической (интерферон, лизоцим) защиты организма от инфекционных и других заболеваний, стимулирует миелопоэз.
Ретинол повышает уровень гликогена в печени, стимулирует продуцирование трипсина и липазы в пищеварительной системе; ингибирует фотохимические свободнорадикальные реакции и окисление цистеина; активирует включение сульфатов в компоненты соединительной ткани, хрящей, костей; удовлетворяет потребность в сульфоцереброзидах и миелине, обеспечивая проведение и передачу нервных импульсов.
При недостатке витамина А развиваются нарушения сумеречного зрения (куриная слепота) и атрофия эпителия конъюнктивы, роговицы, слезных желез. Наблюдаются дегенеративно-дистрофические процессы в дыхательных путях (слизистые оболочки носоглотки, придаточных пазух, трахеи, бронхов), в мочеполовой системе (эпителий почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, влагалища, яичников, маточных труб и эндометрия, семенных пузырьков и канатиков, предстательной железы), в пищеварительной системе (слизистая пищеварительного тракта, слюнных желез, поджелудочной железы). Дефицит витамина А приводит к нарушению трофики кожи (гиперкератоз), ухудшению роста и качества волос и ногтей, а также функции сальных и потовых желез. Кроме того, наблюдается снижение массы тела и замедление роста костей, снижение синтеза глюкокортикоидов и стероидных гормонов, нарушение сопротивляемости организма к инфекционным и другим заболеваниям. Отмечается склонность к холе- и нефролитиазу.
Недостаток или избыток витамина А в организме женщины может привести к аномалии внутриутробного развития плода.
Ретинол обладает противоопухолевым действием, которое не распространяется на неэпителиальные опухоли.
Фармакокинетика.
Биотрансформация ретинола проходит в печени, а затем в виде неактивных метаболитов он выводится почками. Ретинол может частично выводиться с желчью и участвовать в энтерогепатической циркуляции. Элиминация ретинола происходит медленно — за 3 недели из организма выводится 34% принятой дозы препарата.
Принятый внутрь ретинола ацетат хорошо всасывается в верхних отделах тонкого кишечника. Затем в составе хиломикронов транспортируется из стенки кишечника в лимфатическую систему и через грудной проток попадает в кровоток. Транспортирование ретинолэфиров в крови осуществляется β-липопротеидами. Максимальный уровень эфиров витамина А в сыворотке крови наблюдается через 3 часа после приема. Местом депонирования витамина А является паренхима печени, где он накапливается в устойчивых эфирных формах. Кроме того, высокое содержание витамина А определяется в пигментном эпителии ретины. Данное депо необходимо для регулярной поставки внешних сегментов палочек и колбочек витамином А.
Показания
А-авитаминоз и А-гиповитаминоз, заболевания глаз (пигментный ретинит, ксерофтальмия, гемералопия, поверхностный кератит, поражение роговицы, конъюнктивит, пиодермия и экзематозное поражение век), в комплексной терапии:
- рахита;
- острых респираторных заболеваний, протекающих на фоне экссудативного диатеза;
- острых и хронических бронхолегочных заболеваний;
- гипотрофии;
- коллагенозов;
- при патологических процессах кожи (обморожения, ожоги, раны, ихтиоз, фолликулярный дискератоз, старческий кератоз, туберкулез кожи, некоторые формы экземы, псориаз);
- при воспалительных и язвенно-эрозивных поражениях кишечника;
- циррозе печени.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, острый и хронический нефрит, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, гипервитаминоз А, передозировка ретиноидов, гиперлипидемия, ожирение, хронический алкоголизм.
Особенности применения
Препарат принимают под наблюдением врача. При длительном применении Ретинола ацетата необходимо контролировать биохимические показатели и время свертывания крови.
При лечении нарушения сумеречного зрения (куриная слепота) Ретинола ацетат следует применять с рибофлавином, никотиновой кислотой.
С осторожностью применять при тяжелых повреждениях гепатобилиарной системы, заболеваниях, сопровождающихся нарушением свертываемости крови.
Не рекомендуется применять препарат во время длительной терапии тетрациклинами.
Ретинол следует принимать за 1 час до или через 4–6 часов после приема холестирамина.
Препарат имеет свойство накапливаться и длительно находиться в организме. Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола, можно планировать беременность не ранее чем через 6–12 месяцев. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск неправильного развития плода под воздействием высокого содержания витамина А в организме.
Для нормального всасывания витамина А необходимым условием является наличие жиров в пище.
Злоупотребление алкоголем и табаком нарушает всасывание препарата из пищеварительного тракта.
Лекарственное средство содержит соевое масло. При наличии аллергии на арахис или сою не следует принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Ретинола ацетат назначать внутрь через 10–15 минут после еды и наружно. 1 капля содержит около 5000 МЕ витамина А.
1 мл препарата содержит 100000 МЕ (18–20 капель) витамина А.
При определении доз препарата исходить из того, что высшая разовая доза витамина А составляет для взрослых 50000 МЕ. Высшая суточная доза для взрослых равна 100000 МЕ. Терапевтические дозы витамина А при авитаминозах легкой и средней степени тяжести составляют для взрослых до 33000 МЕ в сутки. С этой целью лучше применять препарат в лекарственных формах драже или капсулах (1 драже по 10 мг или 1 капсулу в сутки). При заболеваниях кожи, а также при пигметном ретините, ксерофтальмии, гемералопии суточная доза витамина А составляет 50000–100000 МЕ (одновременно назначать рибофлавин (витамин В2) в суточной дозе 0,02 г).
При поражениях поверхности кожи (язвы, ожоги, обморожения) пораженные участки после гигиенической очистки смазывать раствором и прикрывать марлевой повязкой (5–6 раз в сутки с уменьшением количества аппликаций до одной по мере эпителизации). Одновременно препараты назначать внутрь. Для профилактики образования конкрементов профилактические дозы устанавливать, исходя из суточной потребности организма человека в витамине А. Срок лечения — от 10 дней до 1 месяца.
Дети
Внутрь препарат в данной дозе детям не применять.
Побочные реакции
Длительный прием больших доз витамина А может вызвать развитие гипервитаминоза А.
Со стороны нервной системы и органов чувств: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, головная боль, потеря сна, судороги, дискомфорт, внутриглазная гипертензия, нарушение зрения.
Со стороны пищеварительной системы: потеря аппетита, уменьшение массы тела, тошнота, очень редко — рвота. Возможно обострение заболеваний печени, повышение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы.
Со стороны мочевыделительной системы: поллакиурия, никтурия, полиурия.
Со стороны кроветворной системы: гемолитическая анемия.
Со стороны опорно-двигательной системы: изменения на рентгенограммах костей, расстройство походки, болезненность костей нижних конечностей.
Аллергические реакции: трещины кожи губ, желто-оранжевые пятна на подошвах, ладонях, на участке носогубного треугольника; подкожный отек; в отдельных случаях в первый день применения может возникать зудящая пятнисто-папулезная сыпь, что требует отмены препарата; зуд; эритема и сыпь; сухая кожа; сухость во рту; повышение температуры; гиперемия лица с последующим шелушением.
Другие: выпадение волос, нарушение менструального цикла, боли в животе, афты, фоточувствительность, гиперкальциемия.
С уменьшением дозы или при временной отмене лекарственного препарата побочные явления проходят самостоятельно.
При заболеваниях кожи применение высоких доз лекарственного средства после 7–10 дней лечения может сопровождаться обострением местной воспалительной реакции, которая не требует дополнительного лечения и в дальнейшем ослабевает. Этот эффект связан с миело- и иммуностимулирующим действием препарата.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
В недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл во флаконах, вложенных в пачку.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
20300, Украина, Черкасская область, г. Умань, ул. Ленинской Искры, 31.
Заявитель
ПАО «ВИТАМИНЫ».