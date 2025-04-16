Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,04
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,49
Экономия при брони: -5,46 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,78
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,00
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,53
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,44
Экономия при брони: -3,13 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
48,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,01
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,46
Экономия при брони: -6,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,70
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,65
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,32
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,38
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,29
Экономия при брони: -4,24 грн