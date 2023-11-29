РЕТИНОЛ (RETINOLUM)

внутрь через 10–15 мин после еды или наружно. Высшая разовая доза ретинола для взрослых составляет 50 000 МЕ, для детей в возрасте до 1 года — 1650 МЕ, от 1 года до 6 лет — 3300 МЕ, старше 7 лет — 5000 МЕ. Высшая суточная доза для взрослых — 100 000 МЕ, для детей — 20 000 МЕ.

Взрослым при авитаминозе легкой и средней степени тяжести назначают до 33 000 МЕ/сут; при заболеваниях кожи, а также при пигментном ретините, ксерофтальмии, гемералопии — 50 000–100 000 МЕ/сут (одновременно назначают рибофлавин в суточной дозе 0,02 г). При лечении язв, ожогов, отморожений пораженные участки после предварительной обработки смазывают р-ром ретинола и покрывают марлевой повязкой (5–6 раз в сутки с уменьшением количества аппликаций до одной по мере эпителизации). Одновременно ретинол назначают внутрь.

Детям при заболеваниях кожи в зависимости от возраста назначают 5000–10 000–20 000 МЕ/сут. При комплексной терапии рахита, острых респираторных заболеваний на фоне экссудативного диатеза, острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, при гипотрофии и коллагенозах ретинол назначают внутрь 1 раз в сутки в следующих дозах: детям в возрасте от 3 до 6 мес — 1000 МЕ, от 6 до 12 мес — 2000 МЕ, от 1 года до 3 лет — 3000 МЕ, от 3 до 7 лет — 3000–4000 МЕ.