РЕТИНОЛ (RETINOLUM) Действующее вещество
ретинол (обычно выпускается в форме ацетата или пальмитата) — витамин А. Необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целость тканей, повышает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
При неполноценном питании и некоторых заболеваниях пищеварительного тракта и печени наблюдается дефицит витамина А (А-авитаминоз или А-гиповитаминоз). Ранними признаками последнего являются ухудшение сумеречного зрения, снижение аппетита, уменьшение массы тела, снижение неспецифической резистентности организма к инфекциям, нарушения со стороны кожи и др.
назначают при А-авитаминозе и А-гиповитаминозе, заболеваниях глаз (пигментный ретинит, ксерофтальмия, гемералопия, поверхностный кератит, поражения роговицы, конъюнктивит, пиодермия и экзематозное поражение век). Применяют также в комплексной терапии рахита, острых респираторных заболеваний на фоне экссудативного диатеза, острых и хронических бронхолегочных заболеваний, гипотрофии и коллагенозов, при поражениях кожи (обморожения, ожоги, раны, ихтиоз, фолликулярный дискератоз, старческий кератоз, туберкулез кожи, некоторые формы экземы, псориаз). Кроме того, назначение витамина А показано при воспалительных и эрозивно-язвенных поражениях кишечника, циррозе печени, хроническом гастрите, для профилактики образования конкрементов в мочевых путях и др.
внутрь через 10–15 мин после еды или наружно. Высшая разовая доза ретинола для взрослых составляет 50 000 МЕ, для детей в возрасте до 1 года — 1650 МЕ, от 1 года до 6 лет — 3300 МЕ, старше 7 лет — 5000 МЕ. Высшая суточная доза для взрослых — 100 000 МЕ, для детей — 20 000 МЕ.
Взрослым при авитаминозе легкой и средней степени тяжести назначают до 33 000 МЕ/сут; при заболеваниях кожи, а также при пигментном ретините, ксерофтальмии, гемералопии — 50 000–100 000 МЕ/сут (одновременно назначают рибофлавин в суточной дозе 0,02 г). При лечении язв, ожогов, отморожений пораженные участки после предварительной обработки смазывают р-ром ретинола и покрывают марлевой повязкой (5–6 раз в сутки с уменьшением количества аппликаций до одной по мере эпителизации). Одновременно ретинол назначают внутрь.
Детям при заболеваниях кожи в зависимости от возраста назначают 5000–10 000–20 000 МЕ/сут. При комплексной терапии рахита, острых респираторных заболеваний на фоне экссудативного диатеза, острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, при гипотрофии и коллагенозах ретинол назначают внутрь 1 раз в сутки в следующих дозах: детям в возрасте от 3 до 6 мес — 1000 МЕ, от 6 до 12 мес — 2000 МЕ, от 1 года до 3 лет — 3000 МЕ, от 3 до 7 лет — 3000–4000 МЕ.
повышенная чувствительность к ретинолу, острый и хронический нефрит, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, I триместр беременности.
длительный ежедневный прием витамина А, особенно в высоких дозах, может вызвать развитие гипервитаминоза А. У детей наблюдаются повышение температуры тела, рвота, повышенное потоотделение, сонливость, петехии и экзантемы на коже, олигурия. Возможно также повышение давления СМЖ. У взрослых могут отмечаться головная боль, тошнота, рвота, сонливость, раздражительность, шаткость походки, болезненность в костях нижних конечностей. При появлении указанных симптомов прием витамина А следует немедленно прекратить.
с осторожностью назначают при остром и хроническом нефрите, при декомпенсации сердечной деятельности, в период беременности (в I триместр из-за возможности тератогенного эффекта прием витамина А не рекомендуется).