Ретинола ацетат (Retinoli acetas)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Бажаемо здоровья
Открыто
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Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Открыто
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Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
47,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
46,47
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,81
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
47,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,26
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,51
Экономия при брони: -5,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,43
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
45,02
Экономия при брони: -6,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
50,20
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
49,10
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,08
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
44,96
Экономия при брони: -1,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma
43,40
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Ретинола ацетат раствор масляный накожный и оральный 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Sopharma